Gaziantepliler nohut dürümüne akın etti

Gaziantepliler nohut dürümüne akın ettiGAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 aydır kapalı olan nohut dürümcüler yeniden hizmet vermeye başladı.

08.06.2020 09:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:18
Gaziantepliler nohut dürümüne akın etti
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 aydır kapalı olan nohut dürümcüler yeniden hizmet vermeye başladı. Uzun süre bu lezzete hasret kalanlar da nohut dürümü satışı yapan yerlerde yoğunluk oluşturdu.
Koronavirüs salgınında vakaların azalması üzerine nohut dürümü satışı yapan yerler yaklaşık 3 aylık aradan masa ve sandalyeleriyle hizmet vermeye başladı. Uzun süredir paket hizmet veren işletmelerin hizmet vermeye başlamasıyla vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren kentteki dürümcülere giderek nohut dürümü yemeye başladı. Masaların sosyal mesafe kurallarına göre konumlandığı iş yerlerinde, müşteriler maske takmalarının ardından içeriye alındı. Müşteriler acılı ve acısız olarak hazırlanan Gaziantep'e özgü olan nohut dürümünü yiyerek, bu lezzetle olan özlemini sonlandırdı.
Kentteki işletmecilerden Ahmet Kesen, vatandaşların nohut dürümünü çok özlediğini ifade ederek, "Pandeminin başlamasıyla birlikte müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı açısından iş yerimiz kapalıydı. Şu anda sosyal mesafe kuralları ile ilgili tüm çalışmalarımızı yaptık. Gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. 1 Haziran itibariyle çalışmaya başladık. İnsanlar nohut dürümünü özlemiş. Fakat içeriye çok kalabalık şekilde alamıyoruz. Kapıda görevlendirdiğimiz arkadaşımızla içeriye giriş çıkış kontrollerinin yapılmasını sağlıyoruz. Nohut dürümü Gaziantep'e özgü bir yemek, gelen müşterilerimiz özlemişler. Biz de hem nohut dürümü yemeyi hem de müşterilerimizi özledik. Kapalı olduğumuz süreçte bizi tanıyanlar arayıp nohut dürümünü özlediklerini söylüyorlardı" dedi.
Nohut dürümü yemeye gelenler ise dürümcülerin açılmasının ardından, uzak kaldıkları lezzeti tatmak için geldiklerini ifade etti. Gaziantepliler nohut dürümüne akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Güncel, Haber

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