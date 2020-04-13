Gaziantepliler yasak bitince çarşıya akın etti

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 31 kentte uygulanan sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Gaziantep 'te vatandaşlar çarşıya akın etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile Gaziantep'in de aralarında olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın bitmesinin ardından Gaziantep'te insan yoğunluğunun en fazla olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluştu. Özellikle banka önlerinde uzun kuyrukların oluştuğu kentte insanların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Yasağın ardından açılan market ve mağazalarda da insanların yoğun şekilde alışveriş yapması dikkati çekti.