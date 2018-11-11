Gaziantepspor-Manisaspor: 1-1

STAT: Gaziantep
Kalyon
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Ufuk Uğurlu
, Samet Özkul
GAZİANTEPSPOR: Yusuf (Dk.71 Yakup)- Siraç, Adnan, Deniz, Serhan, Müslüm, (Dk.66 Ahmet), İlker, Mustafa Özyaşar
, Oğuz (Dk.87 Bayram Çakır), Gökhan Çamur, Hasan
MANİSASPOR: Akın- Kemal, Fatih
, Murat, Bayram Büstüç, Furkan, Enes (Dk.56 Halit), Zafer, İlkay (Dk.69 Muammer), Ömer (Dk.83 Samed), Atilla
GOLLER: Dk.35 Atilla (Manisaspor
) Dk.89 Serhan (Gaziantepspor
)
SARI KARTLAR: Ahmet (Gaziantepspor) Akın, Fatih, Furkan, Zafer (Manisaspor) TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'un 12'inci haftasında Gaziantepspor, sahasında Manisaspor ile 1-1 berabere kaldı.
35'inci dakikada oluşan karambolda ceza alanında topla buluşan Atilla'nın düzgün vuruşu ağlara gitti: 0-1.
89'uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta Ahmet'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Serhan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
- Gaziantep
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11 Kasım 2018 Pazar 15:56