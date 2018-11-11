11 Kasım 2018, 15:56
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Gaziantepspor-Manisaspor: 1-1

Gaziantepspor-Manisaspor: 1-1

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Ufuk Uğurlu, Samet ÖzkulGAZİANTEPSPOR: Yusuf (Dk.71 Yakup)- Siraç, Adnan, Deniz, Serhan, Müslüm, (Dk.66 Ahmet), İlker, Mustafa Özyaşar, Oğuz (Dk.



STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Ufuk Uğurlu, Samet Özkul

GAZİANTEPSPOR: Yusuf (Dk.71 Yakup)- Siraç, Adnan, Deniz, Serhan, Müslüm, (Dk.66 Ahmet), İlker, Mustafa Özyaşar, Oğuz (Dk.87 Bayram Çakır), Gökhan Çamur, Hasan

MANİSASPOR: Akın- Kemal, Fatih, Murat, Bayram Büstüç, Furkan, Enes (Dk.56 Halit), Zafer, İlkay (Dk.69 Muammer), Ömer (Dk.83 Samed), Atilla

GOLLER: Dk.35 Atilla (Manisaspor) Dk.89 Serhan (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Ahmet (Gaziantepspor) Akın, Fatih, Furkan, Zafer (Manisaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 12'inci haftasında Gaziantepspor, sahasında Manisaspor ile 1-1 berabere kaldı. 

35'inci dakikada oluşan karambolda ceza alanında topla buluşan Atilla'nın düzgün vuruşu ağlara gitti: 0-1.

89'uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta Ahmet'in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Serhan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

- Gaziantep Uğurlu,Gaziantep,Manisaspor,Gaziantepspor
11 Kasım 2018 Pazar 15:56



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