Haberler » genel » Haber

Gaziden insanlık dersi: Yaralı güvercini hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı ve suni...

Gaziden insanlık dersi: Yaralı güvercini hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yolda can çekişen güvercini gören gazi ona kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayatta tutmaya çalıştı Gazi Aydın Öztürk: "Güvercini can...

06.10.2019 10:29
Gaziden insanlık dersi: Yaralı güvercini hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yolda can çekişen güvercini gören gazi ona kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayatta tutmaya çalıştı
Gazi Aydın Öztürk:
"Güvercini can çekişirken görünce içim parçalandı onu hayatta tutmaya çalıştım ama olmadı"
ADANA Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yolda can çekişen güvercini gören gazi ona kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayatta tutmaya çalıştı.
Cudi Dağı'nda operasyon yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında Bestler-Dereler bölgesinde 27 Mayıs 2012 günü çıkan çatışmada uzman çavuş Aydın Öztürk elinden vurularak gazi oldu. Gazi Öztürk yaylaya gittiği Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yolda bir güvercinin can çekiştiğini gördü. Öztürk, ilk yardım eğitimi aldığı için hemen güvercini hayata döndürmek için kalp masajı yaptı. Ancak kalp masajı yeterli olmayınca gazi bu kez de güvercine suni teneffüs yaptı. Gazi uzun süre güvercini hayatta tutabilmek için mücadele etti. Ancak buna rağmen güvercin hayatını kaybetti. Bu duruma çok üzülen gazi Öztürk, güvercini yolda can çekişirken görünce içi parçalandığını ve onu hayatta tutmak için mücadele ettiğini belirterek, "Ben uzman çavuş olduğum için ilk yardım eğitimi almıştım. Güvercini de yolda öyle görünce çok üzüldüm. Onu alıp hayatta tutmaya çalıştım ama olmadı" dedi.
Gaziden insanlık dersi: Yaralı güvercini hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı ve suni...

Aydın Öztürk, Tufanbeyli, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
13:16 Bölgede daha önce görülmeyen yaralı Avrasya Kartal Baykuş'u için seferber oldular
12:42 Pistten çıkması ve taşınması olay olan uçağın şimdi de bırakıldığı yerden kaldırılması isteniyor
12:30 İlk Hristiyanların Roma zulmünden kaçıp inşa ettiği 7 katlı yeraltı şehri yoğun ilgi görüyor
12:12 - Mevsim geçişlerine doğal önlem 'Kuşburnu'
11:59 Kilislilerin vazgeçilmezi: "Motosiklet"
11:57 Yeni mahsul Antep salçası tezgahlardaki yerini aldı
11:35 Sakaryalı annelerden Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti