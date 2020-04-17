Gaziemir 23 Nisan'ı balkonlarda kutlayacak

Gaziemirliler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bando eşliğinde balkonlarından kutlayacak. 22 yıldır aralıksız sürdürülen Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği'ni bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kalan Gaziemir Belediyesi, ulusal egemenlik coşkusunun aynı heyecanla yaşanması için ilçeyi bando ekibiyle coşturacak. Vatandaşlar da evlerinin balkonlarından bayraklarıyla bandonun çalacağı marşlara eşlik edecek. Atatürk'e ve cumhuriyete bağlılık mesajı verilecek.

Bando ekibi, 15.00 – 16.00 saatleri arasında Aktepe Polis Lojmanları ile pazar yeri arasında, saat 16.30 – 17.30 arasında Sarnıç Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve Hürriyet mahallelerinde ve 18.00 – 19.00 saatleri arasında da Abdullah Arda Meydanı, Abdülhamit Yavuz Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Türkan Saylan Caddesi ile belediye önünde bayram coşkusunu yaşatan müziklerini seslendirecek.

Gaziemir saat 18.00'de balkonlara…

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçenin dört bir yanında bayram coşkusu yaşayacaklarını belirterek, "Salgın nedeniyle vatandaşların evlerinde kalması çok önemli. Bu nedenle ulusal egemenlik coşkusunu yaşamak için bando ekibi mahallelerimizde halkımızı coşturacak. Ayrıca evlere 5 bin bayrak dağıtacağız. Tüm halkımızı etkinliğimize katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.