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Gaziemir Belediyesi'nden su kaynaklarını korumak için çalı üretimi!

Çim alanlara oranla 10 kat daha az sulama gerektiren bu bitkilerin bakım maliyetinin de diğer türlere oranla 10 kat daha az olduğu belirtiliyor.

21.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:07Gaziemir Belediyesi'nden su kaynaklarını korumak için çalı üretimi!

Belediyesi, su kaynaklarında küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan azalmaya karşı harekete geçti. Belediye, çok fazla su kullanımı gerektiren çim alanları azaltarak bunların yerine dikmek üzere renkli çalı grubu bitkiler üretecek. Belediyenin 'taki Park Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde bulunan ve yapılan çalışmalar ile yenilenen seralarda üretilecek çalılar, çimlere göre çok az su ve bakım maliyeti gerektiriyor. Bu bitkiler, ferahlatıcı görüntüleri ile göze de hitap ediyor.

Yılda 3 bin çalı

Gaziemir Belediyesi, 408 metrekarelik alan üzerine kurulu 2 serasında yapacağı üretim ile yılda 3 bin adete yakın renkli yer örtücü çalı üretimi gerçekleştirmeyi planlıyor. Burada üretilen çalılar, ilçenin park ve bahçelerine yerleştirilecek.

Bölge koşullarına en uygun olan türü seçtiklerini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, çalıların hem ekonomik hem de doğa dostu olduğunu söyledi. Doğal su kaynaklarının korunmasının çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Arda, şunları söyledi:

"Artık küresel ısınma ve buna bağlı sorunlar dünyamızda iyiden iyiye hissediliyor. Bunun önüne geçmek için herkes elinden geleni yapmalı. Biz de Gaziemir Belediyesi olarak çim alanları azaltıp yerine görsel anlamda da güzel olan kırmızı çiçekli çalılardan üretme kararı aldık. Üreteceğimiz bitkiler ile hem doğal su kaynaklarını hem de kamu kaynaklarını verimli kullanmış olacağız. Bu çalıların sulanması için çok az su gerekiyor. Bu nedenle biz de seralarımızı yenileyerek çalı üretimine geçiyoruz. İlçemizdeki parklarda ve bahçelerde kullanacağımız çalıların büyük çoğunluğunu kendimiz üreterek kamu kaynaklarını da verimli kullanmış olacağız."


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Kaynak: Bültenler

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