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Gaziemir Belediyesi önünde işçi eylemi

Gaziemir Belediyesi'nde haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, eylem yaptı.

12.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:40Gaziemir Belediyesi önünde işçi eylemi
Gaziemir Belediyesi'nde haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, eylem yaptı.
Belediyedeki işlerinden çıkarıldıklarını öne süren yaklaşık 15 işçi ile Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası üyeleri, Gaziemir Belediyesi önündü yürüdü ve oturma eylemi yaptı.
Burada grup adına açıklama yapan Belediye İş Sendikası 4 nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan, Belediye Başkanı Halil Arda'nın işçilere baskı uygulayarak sendika değiştirmelerini istediğini, sendikadan istifa etmeyenlerin işten çıkarıldığını iddia etti.
Randevu talep etmelerine rağmen Arda'nın kendileriyle görüşmediğini, son olarak yıllık izinde bulunan bir işçinin daha çıkarıldığını öne süren Doğan, "Sendikamızın 7 yıllık üyesi Zafer Calpbinici sadece bu haksızlığa itiraz ettiği için, Belediye İş'ten istifa etmediği için izindeyken işten çıkarıldı. İşçinin özgürce sendika seçmesi anayasal bir haktır. Bu hakka müdahale, suçtur." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Doğan, bazı işçilerin maaşlarının kesildiğini ve "ağır işler primi", "paso parası", "temizlik yardımı", "eğitim yardımı", "ikramiye alacağı" gibi alacaklarının da verilmediğini öne sürdü.

Gaziemir Belediyesi, Belediye İş, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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