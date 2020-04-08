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Gaziemir Belediyesi resim kursiyerleri çizimleriyle "Evde Kal" çağrısı yaptı

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği resim kurslarına katılan öğrenciler, salgının daha fazla yayılmaması için uzmanların evinde kal çağrısına sessiz kalmayarak çalışmalarında "evde kal" temasını işlediler.

08.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:47
Gaziemir Belediyesi resim kursiyerleri çizimleriyle

Koronavirüs salgını nedeniyle Gaziemir Belediyesi'nin tüm kursları da zorunlu olarak çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Ancak resim kursu öğrencileri çalışmalarına evlerinden devam ediyor. Resim öğretmenleri Çiçek Şahinkaya ve Hatice Yazıcı'nın verdiği ödevi en iyi şekilde yerine getiren 70 kursiyer, evlerinden yaptıkları çizimlerle ortaya birbirinden güzel çalışmalar çıkardı.

Koronavirüs'ün yayılma hızının diğer hastalıklar gibi olmadığını, virüsün hızla yayıldığını; bu nedenle sadece yaş almış bireylerin değil, tüm yurttaşların evlerinde kalması gerektiğini belirten öğrenciler, yaptıkları resimlerle tüm dünyaya "evinde kal" çağrısı yaptı.

Evde Kal Sergisi açılacak

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kursiyerlerin çalışmalarını çok beğendiğini belirterek "Belediyemizin 40 farklı kursunda 3 bine yakın kursiyerimiz eğitim alıyor. Salgın nedeniyle kurslarımızda eğitime ara verdik. Ancak öğrencilerimiz evlerinden eğitimlerine devam ediyor. Öğretmenlerinin verdiği ödevleri yaparak konularından geri kalmıyorlar. Aynı zamanda ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu günlerde toplumsal olarak uymamız gereken kurallara da dikkat çekiyorlar. Hepsini canıgönülden kutluyorum. Bu krizin ardından öğrencilerimize yaptıkları 'evde kal' temalı resimleri bir sergi ile taçlandırma sözü veriyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Gaziemir Belediyesi, Evde Kal, Gaziemir, Güncel
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