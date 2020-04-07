Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziemir Belediyesi yalnız hissedenlerin yanında

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan ve sıkıntılı bir dönemden geçen 65 yaş ve üstü bireylere destek vermek isteyen Gaziemir Belediyesi, "Yalnızlıkla Mücadele Hattı"nı yaşama geçirdi.

07.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:51
Gaziemir Belediyesi yalnız hissedenlerin yanında

Yalnızlıkla Mücadele Hattı

65 yaş ve üstü bireylere dijital eğitim desteği

Evinden çıkamayan ve dijital konularda sorun yaşayan vatandaşlar, hafta içi mesai saatlerinde 0 232 999 02 51 telefonunun 1311 dâhili numarası üzerinden Yalnızlıkla Mücadele Hattı'na ulaşabilecek. Bu hatta görevli çalışanlar, talep eden bireylere evlerinde dijital okuryazarlık eğitimi de verecek.

Uygulama kapsamında; dijital işlemlerle ilgili sorun yaşayan, kaygı ve endişelerini paylaşmak isteyen vatandaşlara Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli çalışanlar tarafından telefonla veya yüz yüze destek sağlanacak. Gün içerisinde telefonla arayarak yardım isteyen vatandaşlara gerektiğinde randevu verilerek evlerine ziyarette bulunulacak ve internet üzerinden yapılacak işlemlerinde yol gösterilecek. Gelişen teknolojiyi yakından takip edemeyen, çevrimiçi işlemleri gerçekleştiremeyen, sanal kart ya da bankamatik kartı ile mobil ödemelerde sorun yaşayan yurttaşların yardımına Yalnızlıkla Mücadele Hattı'nda görevli personel koşacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gaziemir Belediyesi yalnız hissedenlerin yanında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım Haberler
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım

Son Dakika Güncel Haberleri

11:28: - Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı - Haber 11:26: DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Haber 11:26: Araziye 400 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibine 88 bin lira ceza - Haber 11:26: Akdeniz'de korona virüs ile mücadele aralıksız sürüyor - Haber 11:26: LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz online deneme sınavı - Haber 11:14: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var - Ekonomi 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler