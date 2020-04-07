Gaziemir Belediyesi yalnız hissedenlerin yanında

Yalnızlıkla Mücadele Hattı

65 yaş ve üstü bireylere dijital eğitim desteği

Evinden çıkamayan ve dijital konularda sorun yaşayan vatandaşlar, hafta içi mesai saatlerinde 0 232 999 02 51 telefonunun 1311 dâhili numarası üzerinden Yalnızlıkla Mücadele Hattı'na ulaşabilecek. Bu hatta görevli çalışanlar, talep eden bireylere evlerinde dijital okuryazarlık eğitimi de verecek.

Uygulama kapsamında; dijital işlemlerle ilgili sorun yaşayan, kaygı ve endişelerini paylaşmak isteyen vatandaşlara Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli çalışanlar tarafından telefonla veya yüz yüze destek sağlanacak. Gün içerisinde telefonla arayarak yardım isteyen vatandaşlara gerektiğinde randevu verilerek evlerine ziyarette bulunulacak ve internet üzerinden yapılacak işlemlerinde yol gösterilecek. Gelişen teknolojiyi yakından takip edemeyen, çevrimiçi işlemleri gerçekleştiremeyen, sanal kart ya da bankamatik kartı ile mobil ödemelerde sorun yaşayan yurttaşların yardımına Yalnızlıkla Mücadele Hattı'nda görevli personel koşacak.

Kaynak: Bültenler