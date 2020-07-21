Gaziemir'de 10 ton patates dağıtılmaya başlandı

Gaziemir Belediyesinin hem üreticiye hem de ihtiyaç sahibine destek olmak amacıyla tarım kooperatifinden satın aldığı 10 ton patates, ekonomik zorluk yaşayan ailelere dağıtılmaya başlandı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve belediyenin farklı birimlerinde çalışan ekipler, imece usulü gelen patatesleri 10'ar kilogramlık çuvallara doldurarak hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, salgının Türkiye'de görülmeye başlamasının hemen ardından hem üreticiyi hem de ihtiyaç sahiplerini desteklemek için harekete geçmişti. Başkan Arda ile Tire Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Gökhan Güngör arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Tire Üretim ve Pazarlama Kooperatifi çatısı altında birleşen Tire Kızılcahavlu köyündeki üreticilere 10 ton patates satın alma garantisi verildi. Mart ayında toprakla buluşan tohumlardan elde edilen patatesler Gaziemirli ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Patateslerin Gaziemir'e ulaşmasının ardından belediyenin farklı birimlerinde çalışan personel de, imece usulü çalışarak patatesleri kendi elleriyle 10 kilogramlık çuvallara doldurarak dağıtım ekibi için hazır hale getirdi. Çuvallara doldurulan patatesler de belediye ekiplerince belirlenen 1000 ihtiyaç sahibi aileye dağıtılmaya devam ediyor.

"Yerli tarım çok önemli"

Yerli tarımın Türkiye için çok önemli olduğunu, korona virüs salgını süresince yaşanan sıkıntılarla bunu yakından gördüklerini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, şunları söyledi: "Korona virüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte önemli bir ekonomik daralma olacağını öngörmüştük. Bu kapsamda Sosyal Market Projemizin açılışını öne aldık. Destek verilecek aile sayısını artırdık ve gıda yardımlarını vatandaşlarımızın evlerine ulaştırdık. Ayrıca tarımsal anlamda yaşanacak sorunları da öngörerek ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için 10 ton patates ekimi konusunda anlaşmıştık. Bu şekilde yaşanacak olası sıkıntıların da bir anlamda önüne geçmek ve çiftçimize destek olmak istedik. Yaptığımız anlaşmanın ardından tohumlar mart ayında toprakla buluşmuştu. Ekimini yaptırdığımız patateslerin hasat edilmesiyle yurttaşlarımıza dağıtmaya başladık. Bu anlaşma ile hem üreticiye hem de ihtiyaç sahiplerine destek olduk. Çalışanlarımızla birlikte patatesleri birlikte çuvallara doldurarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Patates ile ilgili ilgili üretici ile halk arasında köprü olacak çalışmalara devam edeceğiz." - İZMİR