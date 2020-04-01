Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziemir'de dar gelirlilere sosyal market üzerinden gıda desteği

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ekonomik olarak zorluk yaşayan dezavantajlı bireylere destek olmak amacıyla planlanan sosyal market projesi, korona virüsü salgını nedeniyle sanal olarak faaliyete geçiyor.

01.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:30
Gaziemir'de dar gelirlilere sosyal market üzerinden gıda desteği
İzmir 'in Gaziemir ilçesinde, ekonomik olarak zorluk yaşayan dezavantajlı bireylere destek olmak amacıyla planlanan sosyal market projesi, korona virüsü salgını nedeniyle sanal olarak faaliyete geçiyor.

Gaziemir ilçesinde, merkez pazar yerinin altında açılacak olan sosyal marketten ilk etapta geliri olmayan 350 ailenin yararlanması planlanmıştı. Salgın nedeniyle vatandaşların evlerinde kalması zorunluluğunun doğmasıyla Gaziemir Belediyesi, sosyal marketin içinde yer alan ürünleri kolilere yerleştirerek ihtiyaç sahibi ailenin evlerine ulaştırma kararı aldı. Belediye, yıl sonuna kadar destek verilecek aile sayısını da 350'den bine yükseltti. Bu süreçte yardımların, ESBAŞ Spor Salonunda toplanacağı, belediye ekiplerinin ürünleri burada paketleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağı öğrenildi.

Öte yandan, Gaziemir'de yaşayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerini artırmak ve ihtiyaçlarını gidermek adına kurulan markette para geçmiyor. Gıda ürünlerinin yer aldığı marketten, geliri olmayıp belediyeye başvuran bireyler, kendilerine verilen kartlar ile alışveriş yapabiliyor.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sosyal marketin açılışında son aşamaya geldiklerini söyledi. Korona virüsü salgını nedeniyle birçok işletmenin kapandığını, günlük gelirler ile çalışan birçok vatandaşın da ekonomik dar boğaza düştüğünü belirten Başkan Arda, bu nedenle sosyal market projesini hızlandırdıklarını, marketin bu süreçte çalışmasına "sanal" olarak devam edeceğini söyledi.

İlk etapta 350 dar gelirli aileye yapılması planlanan yardımı bin aileye çıkartma kararı aldıklarını kaydeden Başkan Arda, "Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan bin aileye sosyal market üzerinden gıda yardımında bulunacağız. Bu salgın bitene kadar ailelerimizin gıda ihtiyaçlarını ekiplerimiz ile evlerine kadar götüreceğiz. Amacımız ilçemizde dayanışma ruhunu geliştirmek, zor durumda olan tüm yurttaşlarımızın kendini güvende hissetmesini sağlamak. Ekonomik zorluk yaşayan ailelerimiz, belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüyle irtibata geçebilirler" dedi. - İZMİR
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziemir, İzmir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gaziemir'de dar gelirlilere sosyal market üzerinden gıda desteği - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Tatlıtuğ’dan ilk açıklama Haberler
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Tatlıtuğ'dan ilk açıklama
Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor Haberler
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor Haberler
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

12:16: Sultanbeyli'de açık iş yerlerine denetim... Restoran ile çay ocağına ceza kesildi - Haber 12:16: Bayburt Valisi Epcim'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek çağrısı - Haber 12:15: Geriatrik Bilimler Derneği Başkanı Işık: "Geriatri hastaları ilaçlarını bırakmasın" - Haber 12:14: Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan ateş ölçer ve maskeli pazar denetimi - Haber 12:13: YÖK'ten üniversite öğrencileri için kayıt dondurma ve erteleme hakkı - Haber 12:02: Kıvanç Tatlıtuğ: Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber