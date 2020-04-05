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Gaziemir'de kamulaştırma atağı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, görev süresinin ilk yılında belediye bütçesini disiplin altına aldı, 19 yeni temizlik aracı satın aldı ve kamusal alanları genişletti.

05.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:53
Gaziemir'de kamulaştırma atağı
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, görev süresinin ilk yılında belediye bütçesini disiplin altına aldı, 19 yeni temizlik aracı satın aldı ve kamusal alanları genişletti.

31 Mart yerel seçimlerini kazanan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, görev süresinin bir yılını geride bıraktı. Başkan Halil Arda göreve geldikten sonra ilk iş olarak belediye bütçesini kontrol altına almak ve bütçe disiplini sağlamak için adımlar attı. Başkan Arda, sürdürülebilir mali bir yapı oluşturmak için bir dizi çalışmayı hayata geçirdi.

"Gaziemirlinin çıkarlarını gözettik"

Doğup büyüdüğü kentin belediye başkanı olduğu için çok mutlu olduğunu, gurur duyduğunu dile getiren Başkan Halil Arda, "Dedemin kurucu belediye başkanı olduğu ilçemin belediye başkanı olmak benim için en büyük gurur. Göreve gelir gelmez Gaziemirlinin çıkarlarını gözeterek projeler hayata geçirdik. İlk iş olarak belediyemizin mali yapısını kontrol altına alarak bütçe disiplini sağlamak için adımlar attık. Belediye bütçesine büyük yük getiren temizlik aracı kiralama sistemine son vererek 19 yeni araç satın aldık. Geri dönüşüm atıklarının toplanması için ihaleye çıktık ve bu ihale sonucunda yıllık yaklaşık bir milyon liralık yeni bir gelir kalemi oluşturduk. Kamusal alanları genişletme kararı doğrultusunda belediye mülklerini kendi bünyemizde işleterek yurttaşlarımıza ucuz kaliteli hizmet sunmak için çalışmalar ürettik. İlçemizin en eski yapılarından birini 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştırdık. Tarihi yapıyı restore ettikten sonra kültür evi olarak hizmete sunacağız. Sarnıç bölgesinde yaşayan yurttaşlarımızın kanayan yarası haline gelen tapu ve ecrimisil sorununun çözümü içim çalışmalar yaptık, vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Girişimlerimiz sonucunda ecrimisiller durduruldu" diye konuştu.

Farklı sosyal projeler

Hayatın her aşamasında vatandaşların yanında olduklarının, insanların ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal projeler hayata geçirdiklerinin altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "İlçemizi eğitim vizyonu üzerinde yükselteceğimize söz vermiştik. Bunun için ilk çalışmamız da Yurt Dışı Akademik Burs Ofisimiz (YABO) oldu. YABO'da yurt dışı eğitim ve burs olanakları hakkında öğrencilerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gaziemir Destek Eğitim Kursu'nda lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz ders veriyoruz. 'Kadın dostu Gaziemir' sloganıyla kadınlar için projeler geliştirdik. 500 Gaziemirli kadın ile Anıtkabir'de Ata'mızın huzuruna çıktık. Giderek artan kadın cinayetlerine 'dur' demek için Birleşmiş Milletler'in Ateş Böcekleri Projesi'ni devam ettirme kararı aldık. Toplumda giderek artan yalnızlık sorununun çözümü için Yalnızlıkla Mücadele Birimi kurduk. Uzmanlarımız, kendilerini yalnız hisseden herkesin yanında olacak. Çalışmaları devam eden Sosyal Market projemiz ile ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza destek olacağız" dedi.

Kültür, sanat, spor

Kültür, sanat ve spor alanlarında da önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Halil Arda şunları söyledi: "Kültür etkinliklerimiz kapsamında önemli sanatçıları Gaziemir'in sahnelerinde ağırlıyor, sanatseverlerle buluşmalarını sağlıyoruz. Kültür sanat kurslarımıza katılan binlerce kursiyerimiz yeteneklerini keşfediyor, keyifli ve kaliteli zaman geçiriyor. Alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde düzenlenen spor kurslarımızda yurttaşlarımız spor yaparak sağlıklı yaşam sürüyor. Spor kurslarımızda yetişen sporcularımız ise ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıdan başarıya koşuyor." - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Halil Arda, Gaziemir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Gaziemir'de kamulaştırma atağı - Haberler

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