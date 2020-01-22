Gaziemir'de kaybolan tatlar yaşam bulacak

Gaziemir Belediyesi, ilçenin öz değerlerini yaşatmak ve çok kültürlülüğe vurgu yapmak adına ilçede ilk kez Gastronomi Festivali düzenleyecek. 4 – 5 Nisan tarihlerinde Gaziemir Festival Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte ilçede yaşayan farklı kültürlerin yemekleri görücüye çıkacak. Kapama, kör pide, mamaliga, mutancana, kaçamak ve kaybolmaya yüz tutmuş daha birçok tat, festivalde katılımcıların beğenisine sunulacak. Etkinliğin sonunda, festivalde yapılan yemeklerin tarif ve fotoğraflarından oluşacak "Gaziemir Yemek Kitabı" da hazırlanacak.

Bünyesinde Makedonlardan Boşnaklara, Sinoplulardan Afyonlulara,Mardinlilerden Arnavutlara, Diyarbakırlılardan Karadenizlilere kadar birçok kültürü barındıran Gaziemir, Gastronomi Festivali ile kültürler buluşmasına sahne olacak.

Festivale katılımlarıyla destek verecek kurumların temsilcileriyle bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, etkinlik ile ilçenin çok kültürlülüğüne ve farklılıklarına vurgu yapmak istediklerini söyledi.

Toplantı ile katılımcı kuruluşların fikirlerini aldıklarını belirten Başkan Arda, "Gaziemir'de 58 yıldır yaşıyorum. Gaziemir'in 10 bin nüfustan 150 bin nüfusa gelişini izledim. Bu hızlı büyüme beraberinde sorunları da getirdi. Otoban ve İZBAN hattı ilçemizi dört parçaya bölüyor. Her bölgemizde ayrı bir zenginlik ve farklılık var. Bunların kaynaşmasına önem veriyoruz. Amacımız, gastronomi festivali ile ilçemizdeki çok kültürlülüğe vurgu yapmak ve bu kültürlerin yemek etkinliği aracılığıyla kaynaşmasını sağlamak" dedi.

Gastronomi Festivali ile Gaziemir'e farklı bölgelerden, yörelerden gelen yurttaşların yemeklerinin ve kültürlerinin yaşatılmasını sağlamayı amaçladıklarını da belirterek şöyle konuştu:

"30 yıl önce annelerimizin yaptığı yemekler adeta yok oldu. Hepimiz birbirimize benzemeye başladık. Yemekler de tornadan çıkmış gibi aynı olmaya başladı. Amacımız öz değerlerimizi yaşatmak. Hemşehricilik bilinci oluşturmak ve yemek kültürünün gelecek nesillere taşınmasını sağlamak için ilçemizde yaşayan tüm kültürlerin temsilcilerini festivale davet ettik. Onlara vereceğimiz sergilik alanlarında kendilerine özgü yemekleri yapıp sunacaklar. Ayrıca kooperatifler için de alanlar belirledik. Kooperatifler bu alanda ürettikleri ürünleri halk ile buluşturabilecekler. Katılımcı derneklerin kendi yörelerine ait halk dansları toplulukları ile müzik grupları da festival alanında sahne alacak. Etkinliğin sonunda festivalde hazırlanan yemeklerin tariflerini ve fotoğraflarını içeren 'Gaziemir Yemek Kitabı' da oluşturulacak. 2 gün boyunca Gaziemir'in geçmişten günümüze tüm yemeklerini tanımak ve kültürler buluşmasında bizimle olmak isteyen tüm İzmirlileri bekliyoruz."

Danilo Zanna Gaziemirlilerle buluşacak.

Festival programı hakkında da bilgi veren Başkan Arda, etkinlikte usta aşçıların katılımıyla workshopların, panellerin ve söyleşilerin de gerçekleştirileceğini söyledi. Fatih Sultan Mehmet döneminde gribe iyi geldiği söylenen Mutancana Çorbası'nın yapımının renkli görüntüler oluşturacağını anlatan Başkan Arda, "Yaratıcı tarzıyla İtalyan Aşçı Danilo Zanna'nın da bizlerle olmasını planlıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in eşi İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer de "Slow Food ve İyi Tarım" konulu söyleşisi ile Gaziemirlilerle buluşacak. Farklı tarifler ve sağlıklı beslenme önerilerini içeren sunumların yapılacağı etkinliğimiz, 4 – 5 Nisan tarihlerinde Gaziemir Festival Alanı'nda olacak" diye konuştu.

Kimler destek veriyor?

Seydiköylüler Derneği, Gaziemir Pomaklar Derneği, İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği, İzmir Burdurlular Derneği, Ege Rumeli Dernekleri Federasyonu, Gaziemir Muhacırlar Derneği, Karadeniz Dernekleri Federasyonu, Kars –Ardahan- Iğdır Derneği, İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği, Aktepe Tunceliler Derneği, İzmir Gaziantepliler Derneği, Gaziemir Afyonlular Derneği, Anadolu Birliği Derneği, İzmir Sinoplular Derneği.