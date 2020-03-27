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Gaziemir'de uzaktan eğitim dönemi

Gaziemir Belediyesi'nin, öğrencilerin robotik kodlamayı ve bilişim dünyasını öğrenmelerini ve gelecekte bu alanda söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimleri, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecek.

27.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:41
Gaziemir'de uzaktan eğitim dönemi
Gaziemir Belediyesi'nin, öğrencilerin robotik kodlamayı ve bilişim dünyasını öğrenmelerini ve gelecekte bu alanda söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimleri, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecek.

Düzenlediği kurs ve eğitimlere korona virüs salgını nedeniyle ara veren Gaziemir Belediyesi, uzaktan eğitim sistemini hayata geçiriyor. Gaziemir Belediyesi'nin Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimi uzaktan eğitim kapsamında, eğitmenlerin anlattığı dersler video olarak kayıt edilecek. Bu videolar sosyal medya kanalından öğrencilerle paylaşılacak. Öğrencilerde evlerinden bilgisayar karşısında dersleri takip edecek.

31 Mart Salı günü ilk dersi başlayacak olan çevrimiçi robotik kodlama eğitimine kursa kayıtlı öğrenciler katılabilecek. Kursiyerlere derse katılım linki gönderilecek. Kursiyerler alacakları davet linklerine tıklayarak dersleri takip edebilecek. İlerleyen süreçte ise bu dersler internet üzerinden canlı olarak verilecek. Özel bilgisayar yazılımları aracılığıyla verilecek derslerde, öğretmenlerin anlattığı dersi öğrenciler canlı olarak takip edecek. Canlı dersleri bilgisayar başından izleyecek öğrenciler, ders esnasında öğretmenlerle iletişim kurabilecek, soru sorabilecek.

Teknoloji üreten nesil

Korona virüs salgını nedeniyle kültür, sanat, spor ve eğitim faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Tüm kurs ve eğitimlerimize olduğu gibi Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimlerimize de korona virüs nedeniyle ara vermiştik. Hayata geçirdiğimiz yeni sistemle robotik kodlama derslerimizi uzaktan eğitim yöntemiyle devam ettireceğiz. Teknolojiyi tüketen değil, teknoloji üreten bir nesil yetişmesini sağlamak ve çocuklarımızın, geleceğin mesleklerine hazır hale gelmesine katkı koymak amacıyla 4., 5. ve 6. sınıf öğrencilerine verdiğimiz kurslarımız online olarak verilecek. Okul hayatları uzaktan eğitim yöntemiyle devam eden öğrencilerimiz, robotik kodlama kurlarımızı da evlerinden bilgisayar başından takip edebilecek. Çevrimiçi vereceğimiz bu eğitimleri takip eden çocuklarımız, bu zor günlerde evlerinden kaliteli zaman geçirecek" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziemir Belediyesi, Gaziemir, Güncel

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