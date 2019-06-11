- Gaziemir'de yıldırım düşmesi sonrası yangın

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'de yıldırım düşmesi sonrası yangınOlay yerinden detaylar İzmir
'de yıldırım düşmesi sonrası yangınGaziemir'de bir hastane yakınındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonrası başlayan yangın söndürüldü
İzmir'in Gaziemir ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.
Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanakla birlikte Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
otoparkının yanındaki ormanlık alana yıldırım düştü.
Ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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