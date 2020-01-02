Gaziemir'e yeni yıl armağanları!

Başkan Halil Arda "Satın aldığımız temizlik araçlarıyla belediyemize öz varlık kazandırdık. Taşeronu kaldırarak tasarruf sağlayacak, hizmet kalitemizi artıracağız" dedi

Göreve geldiği günden itibaren belediyenin mali yapısını kontrol altına almak ve giderleri azaltmak için bir dizi tasarruf tedbiri hayata geçiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, taşeron araçları aracılığıyla yürütülen çöp toplama işleri belediye bütçesine büyük yük getirince dikkat çeken bir karar aldı. Başkan Halil Arda, belediyeye her yıl 6 milyonun üzerinde yük bindiren Temizlik İşleri ve Araç Temini İhalesi'ni kaldırdı. Alınan karara göre özel şirketlerden çöp kamyonu kiralama yöntemine son verildi. 6 milyon 300 bin liralık yatırımla Devlet Malzeme Ofisi'nden çöp ve temizlik araçları satın alındı. 17 araçlık yeni temizlik filosunun 6 çöp kamyonundan oluşan birinci grubu, üretimleri tamamlandıktan sonra ilçeye getirildi. Yeni araçlar Gaziemirlilerin görmeleri için bir süre kentin tarihi meydanı Abdullah Arda Meydanı'nda sergilendikten sonra yeni yılla birlikte ilçenin sokaklarında hizmet vermeye başladı. Üretiminde sona yaklaşılan diğer 11 aracın da yakın zamanda hizmete alınmasıyla daha da güçlenecek belediyenin temizlik filosuyla vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet verilecek.

Temizlikte tasarruf

Belediyenin mali disiplinini sağlamak için tasarruf tedbirleri hayata geçirdiğini dile getiren Belediye Başkanı Halil Arda, bu kapsamda temizlik araçları kiralama sistemine son verdiklerini belirtti.Başkan Arda, "Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron olarak çalışan tüm temizlik işleri personeli zaten belediyemizin bünyesine geçmişti. Geriye sadece araç kiralama hizmeti kalıyordu. Devlet Malzeme Ofisi'nden 6 milyon 300 bin liralık bedelle satın aldığımız araçlarla, yeni yıldan itibaren bu hizmeti tamamen kendi bünyemizde, kendi araçlarımız ve personelimizle yürütmeye başladık. Yeni araçlarımızla temizlik işlerini yürütme konusunda önemli oranda tasarruf sağlayacağız. Bu araçlar çok kısa sürede kendini amorti edecek" dedi.

Daha kaliteli, hızlı hizmet

Satın alınan çöp kamyonlarıyla, bu konuda daha önce yaşanan sıkıntıların tarihe karışacağının altını çizen Başkan Halil Arda,"Bu sistemin hayata geçmesiyle hem belediyemiz öz varlık kazanmış oldu hem de taşeron sistemde yaşadığımız sorunlar geride kaldı. Yeni araçlarla güçlendirdiğimiz temizlik filomuzla vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet vereceğiz. Yeni yıldan itibaren Gaziemir sokaklarında hemşerilerimize hizmet vermeye başlayan araçlarımız kentimize hayırlı olsun" diye konuştu.