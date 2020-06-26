Gaziemir hareket ediyor, yüzler gülüyor

Gaziemir Belediyesinin "önce sağlık" bilinciyle tüm yıl düzenlediği spor faaliyetleri Koronavirüs salgını nedeniyle açık havada devam ediyor.

Gaziemir hareket ediyor, yüzler gülüyor
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
Gaziemir Belediyesinin "önce sağlık" bilinciyle tüm yıl düzenlediği spor faaliyetleri Koronavirüs salgını nedeniyle açık havada devam ediyor.

Salgın süresince evlere kapanan, spor yapma olanağı bulamayan vatandaşlar için yeniden nefes aldıracak, onları harekete geçirecek şekilde hazırlanan program, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Sosyal mesafe gözetilerek düzenlenen etkinlikler ayrı gruplar halinde halk dansları, pilates, aerobik, danslı kardiyo ve step olarak yapılıyor. 15 Haziran'da başlayan ve Gaziemirlilerin yoğun ilgi gösterdiği spor etkinlikleri kapsamında festival alanında pazartesi günleri 19.00-20.00, 20.00-21.00 saatleri arasında olmak üzere iki grupta halk dansları, salı günleri 08.00-09.00 saatleri arasında pilates ve aerobik, 19.00-20.00 ve 20.00-21.00 saatleri arasında danslı kardiyo, perşembe günleri ise 08.00-09.00, 19.00-20.00 ve 20.00-21.00 saatleri arasında olmak üzere üç grupta step aerobik dersleri düzenleniyor.

İlçe stadında pazartesi ve çarşamba günleri 19.00-20.00, 20.00-21.00 saatleri arasında kardiyo etkinlikleri düzenleniyor. Sarnıç Gölet'te ise 09.00-10.00, 18.00-19.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında kardiyo yapılıyor. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nin bahçesinde çarşamba günleri 08.00-09.00 saatleri arasında step aerobik, 19.00-20.00 ve 20.00-21.00 saatleri arasında da danslı kardiyo dersleri düzenleniyor.

Kayıt gerektirmeyen spor etkinliklerine katılmak isteyen sporseverler mat, step tahtası gibi ekipmanları yanlarında getirerek spor yapabilme imkanına sahipler. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Spor, Haber

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