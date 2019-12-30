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Gaziemir'in atletleri Türkiye şampiyonu

GAZİEMİR Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Kros Takımı, 84'üncü Büyük Atatürk Koşusu'nda şampiyonluğa ulaştı.

30.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:57 Gaziemir'in atletleri Türkiye şampiyonu

GAZİEMİR Belediyesi Gençlik ve Kulübü Kadın Kros Takımı, 84'üncü Büyük Atatürk Koşusu'nda şampiyonluğa ulaştı. Gaziemirli kadın sporcular, bu anlamlı yarışı kazanan ilk ve tek İzmir takımı olarak tarihe geçti. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'na, Gaziemir Belediyespor damga vurdu. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılında 84'üncü kez düzenlenen koşuya 303 kadın, 984 erkek sporcu katıldı. Gaziemir Belediyesi sporcuları Dilan Atak, Rahime Tekin ve Gülbahar Çetin 10.8 kilometrelik parkurda ter döktü.

Zorlu koşuyu başarıyla tamamlayarak birinci olan atletler, şampiyonluk kürsüsünde gururla yerini aldı. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde şampiyon sporcular birincilik kupası ve madalyalarını aldı. 1936 yılından bu yana 84 yıldır aralıksız yapılan koşuda birinci olan sporcular, bu yarışı şampiyonlukla tamamlayan ilk ve tek İzmir takımı olarak tarihe geçti. Şampiyon sporcuları tebrik eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "84'üncü Büyük Atatürk Koşusu'nda ülke şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Kadın Kros Takımı sporcularını ve antrenörlerimizi kutluyorum. Kadın sporcularımızın daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.



Mustafa Kemal Atatürk, Gaziemir Belediyesi, Gaziemir, Spor

Kaynak: DHA

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