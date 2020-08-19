Gaziemir'in emekçisine yüzde 18 zam

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile DİSK Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediyenin kadrolu işçi personelinin maaşlarına ortalama yüzde 18 oranında zam yapıldı.

Gaziemir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında yürütülen ve belediyenin kadrolu işçilerini kapsayan toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Yürütülen görüşmelerde ortak karara varılmasının ardından taraflar arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz, birim müdürleri, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız, şube yönetim kurulu üyeleri ve sendika iş yeri temsilcisinin katıldığı imza töreni çalışanları mutlu etti. Gaziemir Belediyesinde çalışan kadrolu işçileri ilgilendiren sözleşme ile çalışanların maaşlarına ortalama yüzde 18 oranında zam yapıldı.

"Koşullarımız doğrultusunda en iyi zammı verdik"

İmza töreninde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin bütçesi doğrultusunda verebilecekleri en iyi zammı verdiklerini belirtti. Başkan Arda, "Belediyemizin mali yapısı doğrultusunda en iyi zam oranını verdik. İyi bir toplu sözleşme süreci yaşadık. Çalışanlarımızın mutlu olması benim için çok önemli. Onlar mutlu olursa işlerini severek yapar; halkımıza güler yüzlü, kaliteli hizmet verirler. Toplu iş sözleşmemiz emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Halil Arda ile yol yürümeye devam edeceğiz"

DİSK olarak Gaziemir Belediyesinde ikinci kez sorunsuz bir şekilde toplu sözleşme imzaladıklarının altını çizen DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da toplu iş görüşmelerini uyum içerisinde yürüttüğü için Başkan Halil Arda'ya teşekkür etti. Sarı, "Her zaman işçinin yanında olan, emekçi kardeşlerimizle dayanışma içinde mücadele veren Halil Arda ile birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Sözleşmede emeği geçen başta Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda olmak üzere herkese teşekkür ederim, herkesin eline sağlık" dedi.

Başkan Arda'ya teşekkür

Şeffaf bir toplu iş sözleşmesi süreci yaşadıkları dile getiren DİSK Genel İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız da "Birçok belediye maaş ödeyemezken işçilerin maaşlarını eksiksiz olarak gününde ödeyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile bu sözleşmeyi imzalamak benim için onurdur. Gaziemir'de güzel şeyler oluyor. İşçi, emekçi dostu Halil Arda'ya ve sözleşmede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genel İş Sendikası olarak her zaman Halil Arda'nın yanındayız" sözlerine yer verdi. - İZMİR