Gaziemir'in olimpiyat gururu Nazlı

ALMANYA'da geçen pazar günü sona eren Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan 16 yaşındaki İzmirli sporcu Nazlı Savranbaşı, doğup büyüdüğü Gaziemir'de Belediye Başkanı Halil Arda'yı ziyaret etti. Nazlı ve ailesini makamında ağırlayan Başkan Arda, altın hediye ettiği sporcuya, "Gençlerimizin spor yapmaları ve başarılı olmaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Gaziemir'in yetiştirdiği önemli değerlerden Nazlı'nın elini hiç bırakmayacağız" dedi.

Annesi Zeynep, babası Yusuf Savranbaşı'nın çok büyük destek verdiği Nazlı Savranbaşı, genç yaşında olimpiyatlara katılma hakkı elde ederek ülkemizin göğsünü kabarttı.Gaziemir Belediyesi Meclisi'nin oybirliğiyle aldığı karar ile Nazlı'ya altın hediye eden Belediye Başkanı Halil Arda, "Sporcumuzun olimpiyatlarda ülkemizi temsil edeceği haberini aldıktan sonra gurur duyduk. Başarılarının devamı için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Nazlı, sporcu bir aileden geliyor. Amcası da Gaziemir'in ilk milli güreşçisi Ramazan Savranbaşı. Sporda başarılarla dolu yaşam süren ailemizi kutluyorum. Nazlı, olimpiyatlardan önce de uluslararası turnuvalara katılacak. Gaziemir'in önemli değeri Nazlı Savranbaşı'nın hep yanında olacağız" diye konuştu.