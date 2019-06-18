Gaziemir'in taekwondocularından kuşak mücadelesi

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği taekwondo kursuna katılan 350 sporcudan 150'si bir üst kuşağa çıkmak için yeteneklerini sergiledi. Taekwondo kursiyerleri için 4 ayda bir düzenlenen kuşak sınavı ESBAŞ Spor Salonu'nda yapıldı. Sporcular, Türkiye Taekwondo Federasyonu faaliyet programında yer alan 2019 yılı 2. Dönem Kuşak Sınavı'nda, öğrendikleri taekwondo tekniklerini sergileyerek bir üst kuşağa çıkmak için mücadele verdi.

Antrenörler Volkan Yalçınkaya, Filiz Yalçınkaya ve Rahmi Çelik'in yer aldığı sınav komisyonu karşısında yeteneklerini sergileyen 10 sporcu beyazdan sarı kuşağa geçmeye hak kazanırken, 15 sporcu sarıdan sarı yeşil kuşağa, 13 sporcu sarı yeşilden yeşil kuşağa, 45 sporcu yeşil kuşaktan yeşil maviye, 10 sporcu yeşil mavi kuşaktan mavi kuşağa, 20 sporcu mavi kuşaktan mavi kırmızı kuşağa, 15 sporcu mavi kırmızı kuşaktan kırmızı kuşağa ve 20 sporcu kırmızı kuşaktan kırımızı siyah kuşağa geçmeyi başardı.

150 taekwondocunun ter döktüğü sınavda sporcuları yalnız bırakmayan ailelerde çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Spora tam destek

Kuşak atlama sınavına giren sporcuları kutlayan ve asla sporu bırakmamalarını öğütleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Gençlerimiz sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve internet bağımlılığı başta olmak üzere tüm kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için mutlaka sporla, sanatla uğraşmaları gerekiyor. Biz de belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde spor, sanat kursları düzenleyerek gençlerimizin yanında oluyoruz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve şampiyon sporcuların Gaziemir'den çıkması için spor ve sporcu dostu kent olacağız" diye konuştu.