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Gaziemir'in virüs avcıları 3 bin kilometre yol kat etti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, korona virüsü salgınının Türkiye ulaşmasıyla birlikte oluşturulan ilaçlama ekibi, 1 ayda 550 noktada 8 bin 500 litre dezenfektan kullandı.

14.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:44
Gaziemir'in virüs avcıları 3 bin kilometre yol kat etti
İzmir 'in Gaziemir ilçesinde, korona virüsü salgınının Türkiye ulaşmasıyla birlikte oluşturulan ilaçlama ekibi, 1 ayda 550 noktada 8 bin 500 litre dezenfektan kullandı. Gaziemirlilerin "virüs avcıları" adını taktığı ekip, bugüne kadar her mahallede en az 4 kez ilaçlama çalışması yaptı, 3 bin kilometre yol kat etti.

Gaziemir'de ilçe belediyesi, korona virüsü salgınının Türkiye ulaşmasıyla ilaçlama ekibi kurdu. 4 kişiden oluşan ekip, tek kullanımlık tulumlar giyerken, maske, eldiven, gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanlarını da takarak mahalle mahalle dolaşıyor. Görevde kullanılan tüm araçlar da her vardiya sonrasında dezenfekte edilirken, sabahın erken saatlerinde göreve başlayan ve virüs avcıları olarak adlandırılan ekip, bugüne kadar toplam 3 bin kilometre yol kat etti. Tüm hastaneler, kamu kurumları, ATM'ler, eczaneler, parklar, bahçeler, banklar, duraklar başta olmak üzere halkın temas edebileceği alanlarda ilaçlama çalışması yapan ekibin, salgın bitene kadar görevine devam edeceği ifade edildi. Sırtlarında 17 litrelik dezenfekte makinesi taşıyan virüs avcılarının bu çalışkanlığı ise takdir kazandı.

"17 litrelik makineyi sırtımızda tüm gün boyu taşımak gerçekten zor"

Sokakta vatandaşların ilaçlama ekibini "virüs avcıları" olarak tanımladığını belirten Cemal Özcan, "Daha önce belediyemizde böyle bir birim yoktu. Salgının ülkemize ulaşmasıyla bu konuda Ege Üniversitesinde eğitim aldık ve hemen göreve başladık. 17 litrelik makineyi sırtımızda tüm gün boyu taşımak gerçekten zor; ancak halkımızın virüsten korunması için bu çalışmayı severek yapıyoruz. Biz Gaziemirliler için çalışıyoruz, hemşehrilerimiz de kendi sağlıkları için evde kalsınlar" dedi.

Ekipte yer alan Cengiz Avcı da, "Yaptığımız işin çok önemli olduğunu biliyoruz. İnsanlık çok zorlu bir virüs ile karşı karşıya. Kullandığımız ilaç virüse karşı oldukça etkili. Tüm gün ekip arkadaşlarımla; kamu kurumları, parklar, bahçeler, banklar, ATM'ler, banklar, duraklar dahil olmak üzere bir çok yüzeyi ilaçlıyoruz. Halkımızın temas edebileceği noktalarda virüse müdahale ediyoruz. Bizi sokakta görenler 'virüs avcıları' geldi diyor. Bu lakap bizi motive ediyor" diye konuştu.

"Ekiplerimiz bugüne kadar 3 bin kilometre yol yürüdüler"

Virüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren ilaçlama ekibi kurduklarının altını çizen Gaziemir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Derya Dizman Kayar, "İlaçlama ekiplerimizi kurmaktaki amacımız kamusal alanları ilaçlayarak sağlıklı hale getirmek. Çok yoğun tempoda çalışan ekiplerimiz bugüne kadar 3 bin kilometre yol yürüdüler, 8 bin 500 litre de dezenfektan kullandılar, 550 noktada işlem yaptılar. Ekibimizin çalışmalarından vatandaşlarımız çok memnun. Salgın sol bulana kadar ekibimiz ilaçlama çalışmaları sürdürecek" şeklinde konuştu.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

"Salgından önce belediyemizde böyle bir ekip yoktu. Salgının yayılma hızını öğrendikten sonra hemen ekibi oluşturduk. Ekibin gerekli eğitimleri almasını sağladık. Ardından göreve başladılar. Dere tepe yağmur çamur demeden ilçemizde ilaçlama çalışması yürütüyorlar. Sırtlarında taşıdıkları makine oldukça ağır. Tüm gün tulumu, maskenin içinde olmak da oldukça zor. İlçedeki tüm yurttaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziemir, Türkiye, İzmir, ATM, Güncel
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