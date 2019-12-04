Gaziemirli kadınlar haklarını öğreniyor

Gaziemir Belediyesi,toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek; kadınları sosyal, toplumsal ve ekonomik hayata çekmek için özel proje ve çalışmalar hayata geçiriyor. Mesleki eğitim ve kişisel gelişim kursları, istihdam yaratan projeler ve danışmanlık hizmetleri ile kadınlara destek olan belediye, eğitimlerle de onların kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Bu kapsamda, Cumhuriyet Semt Evleri'ndeki kadın kursiyerlere Boşanma Sürecinde Medeni Haklar konulu eğitim verildi. Avukat Sevinç Güleç'in konuşmacı olduğu eğitimde kadınlar; boşanma, boşanma türleri ve sebepleri, dava süreçleri, davalarda zaman aşımı, maddi-manevi tazminat, mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konularda bilgilendirildi. Gaziemirli kadınlar için hazırlanan çalışma takvimine göre gelecek ay semt evlerinde sağlık konusunda sunum ve eğitimler gerçekleştirilecek.

BOŞANMA NEDENLERİ

"Hukuk sistemimizde boşanma, Türk Medeni Kanunu'nda belirtilen sebeplerin varlığı halinde, hâkimin karar vermesiyle mümkün olmaktadır" diyen Avukat Sevinç Güleç, TMK'da boşanma sebeplerinin genel ve özel olmak üzere ikiye ayrıldığını dile getirdi. Güleç, "Bu ayrımın temelini; boşanma nedeninin açık, somut ve kesin bir şekilde Türk Medeni Kanunu'nda belirtilip belirtilmemesi oluşturmaktadır. Genel boşanma nedeni Türk Medeni Kanunu'nda evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak açıklanmıştır. Fakat tam olarak nelerin bu sınıfa girip girmediğinin takdiri hâkime bırakılmıştır. Özel boşanma sebepleri ise Türk Medeni Kanunu'nda açık ve kesin bir şekilde düzenlenmiştir. Özel boşanma nedenleri;zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır" diye konuştu.

ANLAŞMALI VE ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Boşanma türlerinin anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere ikiye ayrıldığını dile getiren Avukat Sevinç Güleç, "Anlaşmalı boşanma; her iki tarafın da boşanma, velayet, mal rejimi, tazminat ve nafaka gibi konularda fikir birliği sağladıkları boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanmada önemli olan evlilik birliğinin en az bir yıl sürmesi ve taraflar arasında fikir birliğinin sağlanmasıdır" dedi. Eşlerin boşanma sürecinde anlaşamamalarında ise çekişmeli boşanma davası sürecinin başlayacağını belirten Avukat Güleç şunları söyledi:

"Çekişmeli boşanma; anlaşmalı boşanma dışında kalan, eşlerin uyuşmazlık halinde oldukları davalardır. Eşlerin boşanma hususunda veya boşanmanın tazminat, nafaka ve velayet gibi sonuçları hakkında anlaşamamaları halinde çekişmeli olarak boşanmaları mümkün olacaktır. Bu durumda tazminat, nafaka, velayet gibi konularda kararı hâkim verecektir."

Sıcak ve samimi bir ortamda düzenlenen, kadınların sorularına cevap bulduğu eğitimde tazminat, nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konular da detaylı olarak ele alındı.