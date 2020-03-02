Gaziemirliler tiyatro sahnesinde!

Sinan Bengier ve Birgül Ulusoy da deneyimlerini anlatarak oyuncu adaylarına yol gösterdi

Gaziemir Belediyesi ile İmge Cast Ajans işbirliğinde düzenlenen Oyunculuk Çalıştayı'nda Gaziemirliler, tiyatro ve sinema alanında deneyimli isimlerle buluştu. Oyuncular ile eğitmenlerin katıldığı ve gün boyu süren etkinlikte oyunculuk, yaratıcı drama, müzik ve şan eğitimleri verildi. Her yaştan tiyatro sevdalısının yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda oyuncular Hakan Ünal ve Ulaş Narlı katılımcılara temel oyunculuk eğitimi verdi. Nesli Özalp Tuncer, kamera önü oyunculuk ile tiyatro oyunculuğunun benzerliklerini ve farklılıklarını anlattı. İrem Eryüksel Ünal'ın müzik ve şan dersi verdiği çalıştayda Gönül Şafak, yaratıcı drama eğitimi verdi. Oyuncu adayları, gün boyu süren eğitimlerde öğrendiklerini küçük bir oyunla sahnede sergiledi.

Ustalardan öğütler

Atölyelerin hemen ardından sanatçılar Sinan Bengier ve Birgül Ulusoy ile söyleşi yapıldı. Oyunculuğa başlama süreçlerini ve oyunculuk kariyerleri boyunca yaşadıklarını anlatan sanatçılar, oyucu adaylarına yol gösteren öneriler verdi. 52 yıllık oyunculuk kariyerinde başından geçen olayları anlatan Sinan Bengier, "Oyuncu olmak istiyorsanız bol bol okuyun ve araştırın. Çevrenizi çok iyi gözlemleyin ve asla toplumdan kopmayın. Çünkü sahneye taşıyacağınız aslında hayatın kendisi. Bol bol tiyatro, sinema izleyin. Oyuncuların performanslarını detaylı olarak inceleyin. Tiyatroda sadece oyunculukla değil; ışık, ses, dekor, kostüm gibi tiyatronun tüm unsurlarıyla ilgilenin" diye konuştu. Oyunculuğun zor ve emek isteyen bir meslek olduğunun altını çizen Birgül Ulusoy, kendisinin de bu zorluklarla karşılaştığını ve tüm zorlukları aşarak istediği kariyere ulaştığını dile getirdi. Birgül Ulusoy, "Tiyatroyu gerçekten seviyorsanız zorluklardan asla korkmayın. Emek ve zaman harcayarak istediğiniz noktaya ulaşabilirsiniz" dedi.

Oyunculuk Çalıştayı'na katılanlara belediye başkan yardımcıları Deniz Dinler ve Nevin Mutlu ile sanatçılar Sinan Bengier ve Birgül Ulusoy sertifika verdi.