MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Milletvekili Ersoy, yayımladığı mesajında, vatan toprakları ve milletin bölünmez bütünlüğü için üstün bir cesaret ve feragat numunesi göstererek canlarını ortaya koyan kahraman gazilerin gurur gününü kutlamanın heyecanını yaşadığını belirtti."Yüce Türk milletinin aziz neferleri turan ülküsünü yaşam gayesi bilmiş, binlerce yıllık tarihinde bağımsızlığı ve kızıl elma sevdası için sayısız savaşlar vermiştir" ifadelerini kullanan Ersoy, şunları kaydetti:"Batıla karşı asırlarca sürdürülen ve halen devam eden mücadelenin başarısı, milletimizin ve ülkemizin bekası, şüphesiz aynı gaza anlayışına bağlılığımızla ilişkilidir. Meydan ve cephe savaşlarından terörle mücadeleye kadar her devirde, bağımsızlığı için ölmeyi, yaşarsa gazi olmayı, düşünmeden göze alan bir milletin gelecek nesillerinin de gazilik kavramını benimseme mecburiyeti vardır. Şehitlerimizi ve gazilerimizi neslimize layığıyla anlatmak, her birimizin hem görevi hem sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal'e 'mareşal' ve 'gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünde, 19 Eylül Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, gazilerimizden ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık dileklerimi ve saygılarımı sunuyorum."İl Başkanı ÇopuroğluAK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirtti.Gazilerin ve şehitlerin ortaya koydukları destansı mücadelelere şanlı tarihin her sayfasında rastlamanın mümkün olduğunu ifade eden Çopuroğlu, şöyle devam etti:"Türk milleti, vatan savunmasında şehit ve gazi olabilmek için adeta sıraya giren ve bu mertebeler için gözünü kırpmadan hayatını ortaya koyan tek millettir. Bugün devlet olarak vatanımızda birlik ve beraberlik içerisinde bağımsız ve hür yaşayabiliyorsak ölürsem şehit kalırsam gazi düsturu ile yola çıkan kahraman gazilerimize ve şehitlerimize borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatlarının baharında bu topraklar için canları ve kanları ile bedel ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimizi saygı ve minnet ile anıyor, tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleri ile birlikte sağlıklı ve hayırlı günler diliyorum."