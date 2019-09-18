Haberler » Güncel » Haber

Gaziler Günü

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

18.09.2019 20:10Gaziler Günü
Erzurum Valisi Okay Memiş, "Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Memiş, mesajında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazileri saygı, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.
Türk milletinin şanlı tarihinin gurur veren eşsiz zaferlerle dolduğunu ifade eden Memiş, şunları kaydetti:
"Türk milleti tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden daima alnının akıyla ve başarıyla çıkmasını bilmiştir. Gazilerimiz, şanlı tarihimizin yaşayan birer abideleri, Türk vatanseverliğinin ölümsüz kahramanlarıdır. Milletimizin geleneğinde, vatan, millet ve bayrak sevgisi, her sevginin üzerinde gelir. Bunun içindir ki Türk insanı vatan için ölmeyi bir görev bilmekte, oğlunu şehit veren anne ve baba ise acısını yüreğine gömerek 'vatan sağ olsun' diyebilmektedir."

Gaziler Günü, Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:28 Ankara boşandığı eski eşini, çocuğunun önünde 10 yerinden bıçakladı
22:26 Şans Topu çekildi (2)
22:26 Dışişleri bakanlığından liberya'ya taziye mesajı
22:25 Slovan Bratislava-Beşiktaş maçına doğru - Loris Karius
22:25 Ahmet Ağaoğlu: "TFF'yi uyardık"
22:25 MHP Konya İl Başkanı görevden alındı
22:25 Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi