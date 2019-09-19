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Gaziler Günü

Giresun'un Yağlıdere, Doğankent ve Keşap ilçelerinde Gaziler Günü törenle kutlandı.

19.09.2019 15:52Gaziler Günü
Giresun'un Yağlıdere, Doğankent ve Keşap ilçelerinde Gaziler Günü törenle kutlandı.
Yağlıdere ilçesindeki tören, Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirildi.
Burada konuşan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Pekdemir, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşayan Türk milletinin işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük millet olduğunu söyledi.
Tören daha sonra Şehit Enver Şahin Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlikle sona erdi.
Doğankent ilçesindeki tören ise Hükümet Konağı bahçesinde yapıldı.
Kaymakam Salih Yüce, burada yaptığı konuşmada, ülkenin birlik ve beraberliğini şehit ve gazilerimize borçlu olduklarını ifade ederek, şehitleri rahmetle gazileri de minnet ve şükranla andığını söyledi.
Törende öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.
Keşap ilçesindeki tören de Kaymakamlık bahçesinde yapıldı.
Burada konuşan Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak uğrunda, üstün bir cesaret ve feragat örneği gösteren şehitleri rahmet, gazileri de saygı ve minnetle andığını söyledi.
Emür, "Türk ulusu doğuştan sahip olduğu özgürlüğe aşık yapısı ile zor günlerde birleşmesini, tek yumruk olmasını bilir ve her türlü iç ve dış tehdidi yok edecek güce sahiptir." ifadesini kullandı.

19 Eylül Gaziler Günü, Doğankent, Yağlıdere, Keşap, Güncel

Kaynak: AA

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