Gaziler günü kutlandı

19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla bugün saat 10.30'da Cumhuriyet Parkı'nda tören düzenlendi. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene; Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkan Vekili İlknur Harani, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Behiç Baş, Daire müdürleri, Askeri erkan, Gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Cumhuriyet Parkı'ndaki törenin ardından program, protokol üyelerinin sırasıyla Muharip Gaziler Derneği, Şehit Aileleri Derneği ve Gazi evlerini ziyaretiyle sona erdi.