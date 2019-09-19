Gaziler Günü'nde askeri bando konseri

Başkentte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu tarafından Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ankara'daki bir alışveriş merkezinde verilen konserde, askeri bando tarafından "Sakarya Marşı", "Vatan Marşı", "Harmandalı", "Hatırla Sevgili", "Hoş Gelişler Ola" ve "THM Potpori" gibi marş ve türküler söylendi.
Konseri izleyenler coşku dolu anlar yaşarken, askeri bandonun seslendirdiği marşlar ve türkülere de eşlik etti.
, 19 Eylül Gaziler Günü
, Hatırla Sevgili
, Güncel Kaynak: AA