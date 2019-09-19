Haberler » Güncel » Haber

Gaziler Günü'nde askeri bando konseri

Başkentte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu tarafından Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

19.09.2019 18:54Gaziler Günü'nde askeri bando konseri
Başkentte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu tarafından Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ankara'daki bir alışveriş merkezinde verilen konserde, askeri bando tarafından "Sakarya Marşı", "Vatan Marşı", "Harmandalı", "Hatırla Sevgili", "Hoş Gelişler Ola" ve "THM Potpori" gibi marş ve türküler söylendi.
Konseri izleyenler coşku dolu anlar yaşarken, askeri bandonun seslendirdiği marşlar ve türkülere de eşlik etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü, Hatırla Sevgili, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:12 Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi Mersin'de
19:12 Samsun'da mübaşirin darbedildiği iddiası
19:11 Çanakkale'de 72 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
19:11 Kılıçdaroğlu yaralı itfaiyeciyi ziyaret etti
19:11 Yağışlar öncesi dere yatakları temizleniyor
19:11 Arı görünce panikleyen tır sürücüsü kaza yaptı
19:10 Bodrum'da Gaziler Günü törenle kutlandı