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Gaziler Günü'nde coşkulu kutlama

Kayseri'de, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla protokol, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

19.09.2019 14:38Gaziler Günü'nde coşkulu kutlama
Kayseri'de, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla protokol, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı, kurum müdürleri, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenkler Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneği'nin çelenkleri Atatürk Anıtı'na bırakıldı. Ardından bir konuşma yapan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı, "19 Eylül tüm gazilerin en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bütünleştiği bir gündür. Gururla taşıdığımız gazi unvanı atamızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır. Gaziler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan bir temsilcilerisiniz. Sizleri şehitlerimizle birlikte Cumhuriyetin teminatı ve temel taşlarısınız. Bugün Türk ordusu karşısında her defasında hüsrana uğrayan dünya emperyalist güçleri iç ve dış terör örgütlerini kullanarak emellerini tekrardan gerçekleştirme gayreti içerisindeler. Terör örgütü mensubu hainler bu güçlerle aynı amaca hizmet etmektedirler. Hainlerin hedefleri ülkede karışıklık çıkarmak, Türk ordusunu yıpratmak, Türk milletini bölünmüş bir ülke haline getirmektir. Dolayısıyla ülkemizin düşman dış güçlerinin menfaatleri doğrultusunda sömürü planlaması olan Sevr'in gerçekleşmesini sağlamaktır" diye konuştu. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Kayseri, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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