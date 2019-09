'Gaziler Günü' yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlandıYURT - TOPLU - 19 Eylül Gaziler Günü, yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Ağrı'da Gaziler Günü kutlandıAĞRI - Ağrı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.Abide Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende, günün anlam ve önemini binaen konuşmaların yapılmasının ardından, öğrenciler şiir okudu.Daha sonra 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program, orduevinde şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemekle sürdü.Yemek programında konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Öyle bir vatanda yaşıyoruz ki, burayı yurt edininceye kadar çok bedeller ödedik. Ama burada yurt olarak yaşamaya devam ettiğimiz sürece de maalesef bedeller ödeyeceğiz gibi gözüküyor. Bu bedel çoğu zaman da bu vatanın kahraman evlatlarının canıyla ödenmektedir. Vatanın muhafazası ve müdafaası için yola çıktığında şehit olmayı, olmazsa gazilik şerefine ulaşmayı göze almış bu vatanın kahraman evlatlarının bazıları şehit oldular. Bazıları da siz kıymetli gaziler gibi gazi oldular. Tıpkı sizler gibi vatanın müdafaası ve milletin huzuru için sınır boylarında, ülkemizin içerisinde ve sınır ötesinde görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi, askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı Allah muhafaza etsin. Ülkemizin müdafaasında görev alıp şehadete ulaşmış tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.Vali Süleyman Elban'ın konuşmasının ardından program edilen dua ile son buldu.Düzenlenen programa, Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkan Vekili Kasım Bulan, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.Sivas'ta 19 Eylül Gaziler günüSİVAS - Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Gününde düzenlenen etkinliklerle, hayatını kaybeden gaziler ve şehitler anıldı.Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü programı ilk olarak Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesi Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunma törenin ardından Gazi Süha Tan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Konuşmaların ve şiirlerin okunmasından sonra ise Sivas Valisi Salih Ayhan, şeref defterini imzaladı. Vali Ayan ve il protokolü daha sonra Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Gaziler Mezarlığı, Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliğini de ziyaret etti. Burada şehit ve gazi mezarlarına karanfil bırakan Ayhan ve beraberindekiler dua etti.Programa Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sivas Şube Başkanı Mustafa Hızal, çok sayıda gazi ile diğer il protokolü katıldı.Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlamalarıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Mareşallik' ve 'Gazilik' unvanının verilişinin 98. yıl dönümü ve Gaziler Günü kutlandı.Kocatepe Parkı'nda Atatürk Anıtı'na Afyonkarahisar Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilciliğine ait çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden tören Afyonkarahisar Muharip Gaziler Dernek Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal'ın konuşması ile sürdü. Hürkal törende yaptığı konuşmada, gazilik unvanının atalarından kendilerine intikal eden en büyük miras olduğunu söyledi. Hürkal; "Sizler şehitleriniz ile birlikte cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Aziz Türk milleti ve onun kahraman ordusu hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Her geçen gün daha güçlenen şan ve şeref timsali Türk ordusu dün olduğu gibi yarında vatanımızın hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. Topraklarımızın bir daha istila edilmesine, bölünmesine, hürriyet ve bağımsızlığımıza göz dikilmesine ne biz nede bizden sonrakiler hiçbir zaman müsaade etmeyecektir" dedi.Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkan Vekili Süleyman Karakuş, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Afyonkarahisar Muharip Gaziler Dernek Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal ile daire müdürleriyle gaziler ve yakınları katıldı. Törenin ardından Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri Afyonkarahisar Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.Mardin'de Gaziler Günü etkinliğiMARDİN - Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü nedeni ile program düzenlendi.Hükumet Konağı önünde düzenlenen törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ne ait çelengin Atatürk anıtına sunulması ile başlayan tören daha sonra İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende konuşan Mardin Garnizon Komutanlığı'nda görevli ikmal üsteğmen Burak Turalı, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.Muharip gaziler adına konuşan gazi Ali Candemir de 19 Eylül Gaziler Günü'nün cesaret ve fedakarlığın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gazilere hediye edildiğini söyledi.Törenin ardından Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman gazilerle bir araya geldi.Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandıISPARTA - 19 Eylül Gaziler Günü Isparta'da düzenlenen çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız, "Bu kahramanlık ve fedakarlığın şifresi, 'Ölürsem şehit, kalırsam Gazi' anlayışıdır" dedi.19 Eylül Gaziler Günü Isparta'da düzenlenen çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı. Kentte, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunumuyla başlayan tören, şehitlik ve gazi dernekleri ziyaretleriyle gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız ve üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan ile öğrenci ve öğretmenler katıldı. Törende ilk olarak Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Programda, şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması sonrasında İstiklal Marşı söylendi."Kahramanlık ve şeref günü"Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız, Türkiye'yi ortadan kaldırmak isteyen emperyalist güçlerin oyunlarının her zaman kahraman Türk Ordusu tarafından bozduğuna vurgu yaparak, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin mimari, Muzaffer ve Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 13 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Mareşal' rütbesi ile 'Gazilik' unvanı verildi. Bugün, bu unvanın verilişinin 98.yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Gaziler Derneği olarak kutladığımız 19 Eylül, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin de aynı zamanda kuruluş günüdür. 19 Eylül Gaziler Günü, Kurtuluş Savaşı'nda, 1950'de Kore'de, 1974'te Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda, vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucusu ve vatandaşların, tüm malul gazilerin kahramanlık ve şeref günüdür" dedi."Ölürsem şehit, kalırsam Gazi anlayışı"19 Eylül Gaziler Günü'nün, Türk kahramanlığının, cesaret ve fedakarlığının en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gün olduğunu belirten Ayyıldız, "Kahraman Gaziler, Gaziler Günümüz kutlu olsun. Sizler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler, şehitlerimizle birlikte, Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Gururla taşıdığımız 'Gazi' unvanı, 'Ata'mızdan bizlere intikal eden en büyük mirastır. Üzerinde yaşadığımız toprakların bir vatana dönüşmesi ve bekasının sağlanması, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlık ve fedakarlıkları sayesindedir. Bu kahramanlık ve fedakarlığın şifresi, 'Ölürsem şehit, kalırsam Gazi' anlayışıdır. Aziz Türk Milleti ve onun kahraman ordusu, bu hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Her geçen gün daha da güçlenen, şan ve şeref timsali Türk Ordusu, dün olduğu gibi, yarın da vatanımızın, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. Topraklarımızın bir daha istila edilmesine, bölünmesine, hürriyet ve bağımsızlığımıza göz dikilmesine, ne biz ne de bizden sonraki nesiller hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. İnanıyoruz ki; kan dökülerek vatan olan topraklar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır" ifadelerini kullandı.Etkinlikler, Isparta Garnizon Şehitliği'nde okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, edilen dualar ve şehit kabirlerinin ziyareti ile devam etti. Protokol mensupları ile Gaziler, daha sonra Asri Mezarlık'taki muharip gazilerin kabirlerini ziyaret ederken, etkinlikler Türkiye Harp Malulü ve Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanlığı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanlığını ziyaretlerle son buldu.