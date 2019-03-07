Gaziler Seyir Tepesi'ne Hayran Kaldı

Kaynak: İHA

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan ve kentin ilk Millet Bahçesi olan Pamukkale Belediyesi Millet Bahçesi "Seyir Tepesi"ni gezen Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube üyeleri, projeye hayran kaldı.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar ve dernek üyeleri Pamukkale Belediyesi Millet Bahçesi "Seyir Tepesi"ni gezdiler. Helvacılar, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in ilçeye yaptığı hizmetleri her zaman yakından takip ettiklerini ifade ederek, Seyir Tepesi projesini de merak ettiklerini ve bu amaçlada Başkan Gürlesin'den böyle bir talepte bulunduklarını söyledi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, "Başkanımız Hüseyin Gürlesin, her zaman bizlerin destekçisi olmuştur. Bizler de Pamukkale Belediyesi'nin en büyük yatırımlarından biri olan Seyir Tepesi'ni merak ediyorduk. Kendisine bu talebimizi ilettik. Projeyi açılış öncesi gezdik ve çok beğendik. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu."Gerçekten özel ve güzel bir proje olmuş"Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan ve 'Türkiye'nin En Büyük Tematik Kent Ormanı' olan Millet Bahçesi 'Seyir Tepesi'ni açılışı öncesinde gezen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube üyeleri, projeye hayran kaldıklarını belirttiler. Dernek Başkanı Hamdi Helvacılar, "Çok büyük, devasa bir proje. 9 Mart Cumartesi günü Şelale adıyla yapılan etabının açılışı yapılacak. Açılış öncesi Gaziler olarak bu önemli eseri gezme fırsatını bulduk. Çok mutlu olduk. Gerçekten özel ve güzel bir proje olmuş. Adı gibi seyirlik tepe, ömürlük bir proje olmuş. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in ilçemize çok büyük hizmetleri oldu. Gaziler olarak, bütün projeleri biliyoruz. Başkan Hüseyin Gürlesin'e öncelikle derneğimize ve bizlere, sonrasında Pamukkale'ye, Denizli'ye yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ