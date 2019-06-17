17.06.2019 19:13
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Gaziler ve şehit ailelerinden Kaymakam Güven'e ziyaret

Gaziler ve şehit ailelerinden Kaymakam Güven

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şehit aileleri ve gaziler Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven'i ziyaret ederek hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şehit aileleri ve gaziler Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven'i ziyaret ederek hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal, Pazaryeri ilçesinde bulunan dernek üyeleriyle birlikte Pazaryeri ilçesinde yeni göreve başlayan Kaymakam Oray Güven'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Güven, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, "Benim göreve başladığımdan bu yana en anlamlı ziyaretlerden biri olan gazilerimizin ziyaretinden çok mutlu oldum. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz baş tacımızdır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Güven, zaman zaman şehit ailelerini ve gazileri ziyaret edip hatırlarını soracağını ve kapılarının her daim açık olduğunu belirtti. Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği başkanı İsmail Topal, Kaymakam Oray Güven'e, görevinde başarılar dileyerek günün hatırası için plaket sundu.

Öte yandan gerçekleşen ziyarete, Pazaryerili gazilerden Refik Özberber, Hüseyin Sarıkaya, İbrahim Bar, Vehbi Mercan, gazi eşi Kerime Çam katıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik, Pazaryeri, Yaşam

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