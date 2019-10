Gazilerden "Barış Pınarı Harekatı"na tam destekGaziler; "Bacaksız, kolsuz, gözsüz yaşayabiliriz ama vatansız, bayraksız, ezansız yaşayamayız"MUŞ - Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine üye gaziler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na tam destek verdiklerini belirterek, HDP'li vekillerce yapılan "İşgal Girişimi" açıklamasına ise tepki gösterdiler.Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde teröre karşı açıklama için bir araya gelen gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine karşı başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdiler. Gaziler adına konuşan Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Emrullah Aktaş, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını ve kendilerinin de sonuna kadar harekata destek verdiklerini söyledi. Harekatın bölgedeki terör koridorun yok edilmesi ve barış ve huzurun temin edilmesi amacıyla terör örgütlerine karşı yapıldığını ifade eden Aktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'Ya Allah, Bismillah, Allah'u Ekber' diyerek Rabbimizden beklediği hayırlı zaferle Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Bu harekat ile İran sınırından Akdeniz'e kadar, terör kuşağını güvenlik kuşağına, barış kuşağına, çeviren adım atılmıştır Allah'ın izniyle" dedi."İşgal girişimi' diyen HDP'li vekilleri kınıyorum"Harekata destek veren partilere teşekkür eden Aktaş, 'işgal girişimi' açıklamasında bulunan HDP'lileri de kınadıklarını ifade etti. HDP'lilerin Kürtlerin ardına sığınarak PKK terör örgütüne taşeronluk yaptığını kaydeden Aktaş, "Barış Pınarı Harekatına destek veren siyasi partilere teşekkür ederken, bu barış harekatı operasyonuna 'işgal girişimi' diyen HDP'li vekilleri kınıyorum. Kürtlerin ardına sığınarak PKK terör örgütüne taşeronluk yapmaktalar. Bunlar aksine Kürt halkının canlarına, evlerine kast ediyorlar. Akçakale, Nusaybin, Ceylanpınar'da sivil Kürt vatandaşların üzerlerine bombalar atarak onların canlarına kıyıyorlar. 9 aylık bebeği şehit eden bu terör örgütünün barıştan bahsedip, 'Kürt halkını savunuyoruz' demeleri manidardır. Sınır bölgesinde görevlerini icra eden gazetecilere bile gözlerini kırpmadan silahlarla saldıran terör örgütünün 'Türk askerleri sivilleri katlediyor' diye yabancı medyayı kullanarak kamuoyu oluşturmaya çalışması alçaklıktır, hainliktir. HDP Muş Milletveki Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP tarafından yapılan ortak açıklamada ordumuza 'işgalci' yakıştırmasını yapmış, kendileri ise terör örgütünün yanında yer almaya devam etmektedir. Bir an evvel devlet büyüklerimizin bu konuyu takip edip gerekli işlemlerin sonunda HDP'li vekillerin cezalandırılmasını şehit ve gazi aileleri olarak talep etmekteyiz" ifadelerini kullandı."Bacaksız, kolsuz, gözsüz yaşayabiliriz ama vatansız, bayraksız, ezansız yaşayamayız"Uzuvlarını kaybederek yaşayabileceklerini ama vatansız yaşayamayacaklarını işaret eden Aktaş, "Bacaksız, kolsuz, gözsüz yaşayabiliriz ama vatansız, bayraksız, ezansız yaşayamayız. Bbu vesileyle Afrin Zeytin Dalı operasyonunda Mehmetçiğe moral vermek amaçlı sınıra ilk giden şehit ve gazi aileleri olarak gerekli destekler verildiğinde Barış Pınarı Harekatına da katılıp mensubu olduğum Gazilik mertebesine ulaştığım şerefli kamuflajımı tekrar giyip yarı bıraktığım görevimi tamamlayıp Şahadet şerbeti içmeye bu vatan için canımı seve seve feda etmeye hazırım, Muşlu Şehit ve Gazi aileleri olarak hazırız. Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dilerken her zaman olduğu gibi yine üstün başarılarla döneceklerine olan inancımız tamdır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun yüreklerimizle ve dualarımızla her zaman yanlarındayız." diye konuştu.