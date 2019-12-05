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Gazilerden Başkan Özen'e teşekkür ziyareti

Sakarya Muharip Gaziler Derneği Sapanca Temsilciliği, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e derneklerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.

05.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:22Gazilerden Başkan Özen'e teşekkür ziyareti
Muharip Gaziler Derneği Temsilciliği, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e derneklerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.

Vatan için canını hiçe sayan şehit ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Sapanca Belediye Başkanı Özen "Bu vatan için mücadele etmiş herkes bizim için çok kıymetlidir. Vatan toprağı için şehit olmak, gazi olmak herkese nasip olmaz. Bu milletin çocukları vatanı için gazi olmaya, şehit olmaya her zaman hazırdır. Bayrağımızın huzur içerisinde dalgalanması uğruna gazi olan kıymetlilerimizle gurur duyuyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, barışı ve huzuru sağlamak adına gözünü kırpmadan kanlarını akıtan Gazilerimize bir nebze olsun minnettarlığımızı gösterebiliyorsak ne mutlu bizlere, her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Sakarya, Sapanca, Güncel

Kaynak: İHA

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