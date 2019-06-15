15.06.2019 11:21
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Gazilere millî mücadele madalyası

Gazilere millî mücadele madalyası

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programla 43 Kıbrıs gazisine 'milli mücadele madalyası' verildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programla 43 Kıbrıs gazisine 'milli mücadele madalyası' verildi.

1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Mustafakemalpaşalı 43 Kıbrıs gazisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından hazırlanan 'milli mücadele madalyası ve beratı' törenle verildi. Hükümet Konağı toplantı salonunda düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber, Belediye Başkan Vekili Ercan Leblebici, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Böberci, Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Kavak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Muzaffer Uyar, Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi İlçe Temsilcisi Erdinç Hazar, kurum amirleri ve gaziler ile aileleri katıldı. - BURSA
Kaynak: İHA
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