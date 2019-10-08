Gazilere yönelik sözlü ve fiziki saldırılar kınandı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, şehit ailelerine ve gazilere yönelik sözlü ve fiziki saldırıları kınadı.

Can, yaptığı açıklamada, Güneydoğu gazisi Olcay Avşar'ın 1 Ekim 2019'da Ankara'nın Sincan ilçesinde 5 kişinin saldırısına uğradığını anımsatarak, şehitlerin emanetleri olan aileleri ve kahraman gazilerin hakarete uğradığını, şiddete maruz kalıp gurur ve onurlarının incitildiğini belirtti.

Saldırıları anlamakta güçlük çektiğini aktaran Can, "Bu tür saldırıların şehitlerimizi kemiklerini sızlattığını, kahraman gazilerimizin yaralarına tuz bastığını üzülerek belirtmek istiyoruz. Gaziliği, bazı gazetede köşe yazarlığı yapan şahısların, yeniden tarif etmeye kalktıklarına, hatta daha ileri giderek 'çakma gaziler' başlığı atarak bizleri sorguladıklarına şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sözlü ve fiziki saldırıları kınıyoruz"

Gazi Can, gazilik unvanının peygamberimiz Hz. Muhammet'ten başlayıp, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le devam ettiğini anımsatarak, gaziliğin, haçlı ittifakının devamı olan terör odaklarını bertaraf etmek için kan veren yiğitlerle zirveye ulaşan ulvi bir değer olduğunu aktardı.

"Gazilik bir ömür boyu taşınacak bir onurdur." diyen Can, şunları kaydetti:

"Bu saldırıların maksatlı ve planlı olduğunu düşünüyor, bu şahısların terörle irtibatı olup olmadığının araştırılması gerektiğine inanıyoruz. Tek düşüncesi vatan, bayrak, milletin ortak değerleri uğruna can vermeyi göze alan kahramanlara saldırıp darp etmek, şehidin emanetlerine ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmak kimin ve kimlerin işine yarar. Kamuoyunun takdirine sunuyor, bu tür sözlü ve fiziki saldırıları şiddetle kınıyoruz."

Can, "Gazime dokunma" adlı bir kamu spotu hazırlanması talebinde bulundu.