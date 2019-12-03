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Gazilerin Isparta 32 Spor sevdası: "Yeşil - pembenin yeri bizde ayrı"

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un maçlarında son dönemde yoğun seyirci katılımı yaşanıyor.

03.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:22Gazilerin Isparta 32 Spor sevdası:
Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden 32 Spor'un maçlarında son dönemde yoğun seyirci katılımı yaşanıyor.

Özellikle, gazi ve şehit yakınları da maçlara gelerek, her hafta tribündeki yerlerini alıyorlar.

'da 1994 yılında terör örgütleri tarafından döşenen mayına basma sonucu Gazi olan Jandarma Er Hikmet Özcanlı ve 2014 yılında Gaziantep'te Gazi olan Astsubay Abdullah Çağlar Kurt'un Isparta 32 Spor aşkı bambaşka. Yaklaşık 15 yıldır içeride ve dışarıda Ispartaspor'un maçlarını kaçırmadıklarını söyleyen Gazi Özcanlı ve Kurt, "Şehrimizin takımın arkasında yıllardır gidip, geliyoruz. Bu bizim sevdamız, aşkımız. Yeşil - pembenin yeri bizde ayrı. İnşallah, kent büyüklerimiz ve halkımızın da desteğiyle özlenen başarıya ulaşacağız" dediler. - ISPARTA

Isparta, Batman, Spor

Kaynak: İHA

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