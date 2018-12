- Gazilik unvanına kavuşan uzman çavuşa madalyası ve beratı verildi

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:59



- Gazilik unvanına kavuşan uzman çavuşa madalyası ve beratı verildiKONYA - Jandarma Özel Harekat mensubu olarak görev yaptığı sırada Mardin 'in Nusaybin ilçesinde devam eden terör operasyonlarında el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda ağır yaralanan Uzman Çavuş Hakan Akbulut'a gazilik madalyası ve beratı verildi. Jandarma Özel Harekat mensubu olarak görev yaptığı sırada Mardin'in Nusaybin ilçesinde devam eden terör operasyonlarında el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Akbulut, GATA'da bir süre tedavi gördükten sonra yeniden döndüğü birliğinde görev yaparken " TSK 'da görev yapamaz" raporu verilince mesleğinden ayrılmak zorunda kaldı. Hakan Akbulut'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun talimatıyla gazilik unvanı ve haklarının verilmesinin sonrasında gazilik madalyası ve beratı düzenlenen törenle Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından verildi."Vatan size gerçekten minnettar" Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinden Taşköprü Aile Çay Bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, Türk milletinin asker bir millet olduğunu, gazi ve şehit olmaktan bir saniye bile korkmayıp geri durmayacağını, gerektiğinde vazife için canını vermekten de çekinmeyeceğini ifade etti. Vali Toprak , bunun tüm Türk milletinin en büyük hasletlerinden birisi olduğuna işaret ederek, "İşte bunun ispatlarından birisi de yanımda duran Hakan kardeşimdir. Kendisi bu arama çalışmaları esnasında EYP'ye maruz kaldı, gazi olarak hayatına devam ediyor. İşlemlerindeki birkaç eksiklikten dolayı geç kalan bir hakkını devletimizin, yine aynı şekilde bizlerin el koymasıyla çok kısa sürede prosedür tamamlandı. Ben buradan da bu vesileyle halen görevleri başında olan kahraman güvenlik güçlerimize, korucularımız da dahil olmak üzere hepsine şükran ve minnet duygularımı iletiyorum. Hakkari 'de görev yaparken de, buradaki Türkiye 'nin geri kalanına mesaj gönderirdim sık sık, buradan da o kardeşlerime mesaj gönderiyorum. Buradaki Türkiye'nin bütün köşelerindeki 80 milyon vatandaşımızın kalbi onlarla beraber atıyor, hepsi size minnettar. Ülkemizde selamet, huzur, asayiş, her yönden ilerleme kaydedebiliyorsak, ülkemiz dünya ülkeleri arasında sayılacak noktaya geldiyse, işte bu canlarını ve uzuvlarını veren şehitlik ve gazilik mertebesine yükselen bu aziz kardeşlerimizin sayesinde olmaktadır. Birinci derecede bu işin kahramanı onlardır. Başta yanımda bulunan gazimiz olmak üzere diğer gazilerimiz, şehit babalarımızdır. Ben bu vesileyle kardeşimize bu beratını, hakkını teslim ederken, başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve silah arkadaşları, gerek ülke savunmasında, gerek terörle mücadelede şehit olan aziz kardeşlerimizin, büyüklerimizin, küçüklerimizin önünde şükran ve minnetle eğiliyorum, onları rahmetle anıyorum. Şu anda görevi başında olan kahraman Mehmetçiklerimize ve güvenlik kuvvetlerimize de saygılarımı iletiyorum ve hepsini Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu.Gazi Uzman Çavuş Hakan Akbulut'a belediyede iş imkanı da sağlayan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, "Şükürler olsun ki, burada sizlerle birlikte olup, sizlere hitap edebiliyorsak bu bizleri gerek Güneydoğuda, gerek Türkiye'nin farklı noktalarında bizler için mücadele eden kolluk kuvvetlerimizin sayesindedir" dedi. Akbulut'u gazi olduğunda gerek GATA'taki tedavi sürecinde, gerekse Beyşehir'e geldiğinde evinde ziyaret ettiklerini dile getiren Başkan Özaltun, "Gerek şehit ailelerimiz olsun, gerekse gazilerimiz olsun, her zaman onların yanında ve destekçisi olmaya hep devam ettik. Şehit ve gazi derneklerimiz bizlerden ne talep ettiyse onların bu isteklerini yerine getirmeye özen gösterdik. Bundan sonra da yerine getirmeye yine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise konuşmasında, Türk devletinin çok büyük bir devlet, Türk milletinin ise çok büyük bir millet olduğunu ifade etti. Özdemir, Gazi Uzman Çavuş Akbulut'a vatan uğruna yaptığı mücadeleden dolayı teşekkür ederken, anne ve babasına da şükran duygularını dile getirdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Beyşehir Temsilcisi Rasık Can da, Uzman Çavuş Hakan Akbulut'a sahip çıkılarak gazilik unvanının verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından Vali Toprak, Uzman Çavuş Akbulut'a, "Seni de tebrik ediyorum. Memleket için hayatını hiçe sayarak büyük kahramanlıklar sergiledin ve gazilik unvanını hak ettin. İnşallah bundan sonraki hayatında annenle, babanla, ailenle, çocuklarınla mutlu huzurlu bir hayat devam ettirirsin. Allah razı olsun sizlerden" diyerek gazilik madalyasını ve beratını verdi. Ardından Akbulut'a Jandarma Genel Komutanlığı hizmet belgesi ve plaketi de takdim edildi.Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Beyşehir Temsilcisi Rasık Can katıldı. Vali Toprak ve beraberindekiler, buradaki törenin sona ermesinin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Beyşehir Temsilciliğini ziyaret etti.