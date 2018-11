Gazilik Unvanını Aldı, İşine Başladı

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:01



Gazilik unvanını aldı, işine başladıKONYA - Konya 'nın Beyşehir ilçe nüfusuna kayıtlı Jandarma Özel Harekat Uman Çavuş Hasan Akbulut, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun talimatıyla gazilik unvanına kavuştuktan sonra Beyşehir Belediyesi tarafından işe alındı. Jandarma Özel Harekat mensubu olarak görev yaptığı sırada Mardin 'in Nusaybin ilçesinde devam eden terör operasyonlarında El Yapımı Patlayıcı (EYP)'nın patlaması sonucu ağır yaralanan ve GATA'da tedavi gördükten sonra yeniden birliğinde görev yapmaya başlayan Beyşehirli Uzman Çavuş Hakan Akbulut, daha sonrasında " TSK 'da görev yapamaz" raporu verilince çok sevdiği mesleğinden ayrılmak zorunda kaldı. Gazilik unvanı verilmediği için ortada kalan Hasan Akbulut, işsiz kaldığı 8 aylık süreçte ailesine bakabilmek ve icralık olduğu borçlarını ödeyebilmek için ilçede atık malzeme toplamak zorunda kalmıştı. Uzman Çavuş Akbulut'a, yaşadığı durumun sosyal medyaya yansıması üzerine basında çıkan haberler sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun sahip çıktı. Soylu'nun talimatıyla kısa sürede gazilik unvanına ve tüm haklarına kavuşan Hasan Akbulut'a, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da belediye iş imkanı sağladı.Uzman Çavuş Akbulut, yaşadığı mutluluğu ailesiyle paylaştı. İkinci evliliği dahil 4 çocuk babası olan Akbulut, annesi ve eşinin çektiği fotoğrafları Konya'daki Şehit ve Gaziler Derneğine göndermesiyle başlayan süreçte yaşadığı durumunun sosyal medyaya düşmesinden sonra toplumun her kesiminden kendisine destek geldiğini, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu ve Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Beyşehir Temsilcisi Rasık Can'ın kendisiyle bi raraya gelerek durumunu Ankara 'da ilgili her kuruma ve yere aktardığını ve sürekli yanlarında olduğunu söyledi.Bakan Soylu devreye girdi, hem gazilik unvanına hem işine kavuştuHakan Akbulut, durumunun basına yansımasının ardından İçişleri Bakanlığının devreye girdiğini, Bakan Süleyman Soylu'nun da kendisini telefonla arayarak yakından ilgilendiğini söyledi. Akbulut, durumunu anlatıp yardımcı olması talebinde bulunduktan sonra Bakan Soylu'nun "Sen bize emanetsin, en kısa sürede senin işini bizzat ben kendi ellerimle halledeceğim" dediğini kaydetti. Akbulut, "Öğlen evraklarımı kendileri hazırlamışlar, akşam da güzel haberi verdiler, 'hallettik için rahat olsun' dediler. Hem SGK 'dan hem Jandarma Genel Komutanlığından aradılar. Bu haberi onlarda bana verdiler, 'Kardeşim emekliliğinizi onayladık, en kısa sürede tazminatını da paranı da yatıracağız' dediler. Bu esnada bana ilçe yöneticilerimizle birlikte sahip çıkan Beyşehir Belediye Başkanımız da sağ olsun belediyede masa başında iş verdi. Cuma günü itibariyle yeni işimde mesai yapmaya başladım"dedi.Kötü günlerin ardından o günlerin son gelişmelerden sonra kendisi için artık geriye kaldığını anlatan Akbulut, "Allahıma çok şükür o günler geride kaldı. Haklarımla birlikte, belediye başkanımızın sayesinde işe de kavuştum. Artık çocuklarımın da istediklerini alabileceğim. Borçlarımdan kurtulacağım. Çok sıkıntılı günler çektik ama çok şükür bunlardan artık kurtuldum. Devlet büyüklerimizden, ilçe yöneticilerimizden, bu süreçte bana destek veren herkesten Allah razı olsun. Allah'ım hepsinin yüzlerine baksın" diye konuştu.Hakan Akbulut'u yanaklarından öpüp, "Allah yüzümüze güldü oğlum" diyerek yaşadığı sevinci gözler önüne seren 57 yaşındaki anne Zeliha Akbulut ise, "Ben çok mutluyum. Allah devletimizden milletimizden, bütün büyüklerimizden razı olsun. Yani önümüze düşen herkes için de bu dileğimdir. Bizi özgürlüğümüze kavuşturdular, ne muratları varsa herkesin versin" sözleriyle duygularını dile getirdi.Akbulut'un çocukları da yaşadığı sevinci babalarını öperek gösterirken yaşadığı duyguları dile getirdi, sadece babalarının ve ailesinin mutlu olmasının kendilerine yeteceğini söyledi.