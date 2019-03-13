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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Aşağı yukarı 27 bin gazimizi ilgilendiren bir mesele var. Gazilikte farklılık olmaz. Herkes vatan, millet, bayrak için seve seve bu mücadeleyi vermiştir. Bunlar arasında ayrılık olmaz. Bu konun takipçisi olacağız. Çok düzenleme yaptık ama belli ki bir, iki ufak düzeltmeye daha ihtiyaç var. Bunu düzelteceğiz." dedi.Yıldırım, Arnavutköy Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde şehit aileleri, gazi ve yakınları ile yaşlılar, engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi.Herkesin vatanı ve milleti için canını ortaya koymak istediğini ama şehitliğin bir nasip olduğunu belirten Yıldırım, "Şehitlik her insana nasip olmaz. Şehitlik ve gazilik makamları, makamların en yükseğidir. Onlar seçilmiş insanlardır. Bu dünyada kahraman, ahirette peygamber efendimize komşudur." dedi.Dünyada, Türkiye'den başka birden çok terör örgütüyle mücadele eden bir ülkenin bulunmadığını ifade eden Binali Yıldırım, etnik, dini ve siyasi kimlikler üzerinden Türkiye'ye bir saldırı olduğunu ama terörün dini, kimliği, mezhebi ve ırkı olamayacağını söyledi."Sizin ayağınıza taş değse, bizim içimiz yanar"Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Maalesef aramızda birileri hala akıllanmamış. Hayal aleminde yaşıyor. 'Bu ülkenin beka sorunu yokmuş.' Ne zaman unuttunuz, Kilis'e, Hatay'a her gün bir roketin, bombanın düştüğünü? 71 sivil vatandaşımızın hayatını kaybettiğini? 'Efendim, Suriye sınırındaki YPG/PKK teröristleri artık zayıflamış, bize bir zarar vermezmiş.' Bunu söyleyenler, Afrin'den şehirlerimize roketler, füzeler geldiğinde de ne diyorlardı? 'Efendim bizim askerimizin Afrin'de ne işi var?' Bunlar gerçeklerden kopuk, kendi hayal dünyalarında yaşıyorlar. Memleketin gerçeklerinden bir haberler."Şehit ve gazilerin yaptığı fedakarlığın bedelinin ödenemeyeceğini vurgulayan Yıldırım, "Ben de, Cumhurbaşkanı da yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz. Sizin ayağınıza taş değse, bizim içimiz yanar. Az önce Kıbrıs gazisi amcamız bana söyledi. Gazilerle ilgili bazı farklılıklar var. Bunu biliyorum. Bununla ilgili aşağı yukarı 27 bin gazimizi ilgilendiren bir mesele var. Gazilikte farklılık olmaz. Herkes vatan, millet, bayrak için seve seve bu mücadeleyi vermiştir. Bunlar arasında ayrılık olmaz. Bu konunun takipçisi olacağız. Çok düzenleme yaptık ama belli ki bir, iki ufak düzeltmeye daha ihtiyaç var. Bunu düzelteceğiz." diye konuştuArnavutköy'e yapacakları hizmetler hakkında da bilgi veren Yıldırım, dünyanın en büyük havalimanı ile Kanal İstanbul'un bu ilçede olduğunu hatırlatarak, Arnavutköy'e yeşil koridor, çiftçilik parkı kuracaklarını ve metronun buraya kadar geleceğini anlattı, hizmetlerin devamı için vatandaşlardan oy istedi.Binali Yıldırım daha sonra, Eski Edirne Caddesi üzerindeki esnafı da ziyaret ederek, destek beklediğini söyledi.