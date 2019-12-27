Haberler » Güncel » Gazinin düşürdüğü cüzdanı, otobüs şoförü buldu - Haber

Gazinin düşürdüğü cüzdanı, otobüs şoförü buldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, şehir içinde yolcu taşıyan Onur Alp Çıldan, otobüste gazi İsmail Taşgit'in (66) düşürdüğü içi para dolu cüzdanı buldu.

27.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:05 Gazinin düşürdüğü cüzdanı, otobüs şoförü buldu

MERSİN'in ilçesinde, şehir içinde yolcu taşıyan Onur Alp Çıldan, otobüste gazi İsmail Taşgit'in (66) düşürdüğü içi para dolu cüzdanı buldu. Durumun bildirilmesi üzerine Taşgit, Ulaşım A.Ş.'ye gidip, cüzdanını aldı. 

Tarsus merkezden gitmek istediği mahallenin toplu ulaşım aracına binen gazi İsmail Taşgit, farkında olmadan cüzdanını otobüste düşürdü. Mesaisi biten Tarsus Ulaşım A.Ş. şoförü Onur Alp Çıldan, otobüsünde temizlik yaparken, yolcu koltuğunda içi para dolu cüzdanı fark etti. Cüzdan bulduğunu Tarsus Ulaşım Hizmetleri A.Ş. Başkanı Hasan Kaya'ya bildiren Çıldan, sahibinin bulunması için yardım istedi. Telefonla ulaşılan Taşgit, Ulaşım A.Ş.'ye giderek, cüzdanını teslim aldı. İsmail Taşgit, "Hiç ummuyordum; ama helal süt emmiş bu arkadaşımız, değerli yöneticiler sayesinde cüzdanıma kavuştum. Başta şoför arkadaşıma ve Tarsus Ulaşım yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.



Onur Alp, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:40   Filipinler'deki Ursula Tayfununda ölü sayısı 28'e yükseldi - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:40   Rabia Naz'ın babası otopsi raporu hakkında konuştu - Haber
12:35   Dulkadiroğlu Belediyesi'nden karla mücadele - Haber
12:35   Kuruçeşme Spor Tesislerinde hummalı çalışma - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
11:03   Menderes Türel'in "kar maskeli şüpheli" ihbarı, polisi harekete geçirdi - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
27.12.2019 12:41:20