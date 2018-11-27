'Gazino Dev Kadro' 8 Aralık'ta Dada Salon Kabarett'de Başlıyor!

Okan Bayülgen'in yönettiği, Nükhet Duru, Nursel Köse, Fatih Özkan, Gökçen Gökçebağ, Sercan Serta'nın başrollerini paylaştığı "Gazino Dev Kadro', 70'li ve 80'li yılların gazino dönemini mizahi bir bakış açısıyla yansıtıyor. 'Gazino Dev Kadro', 16-23 Aralık tarihlerinde izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Nursel Köse tarafından yazılan ve ilk kez sahnelenecek olan'Gazino Dev Kadro'da tüm şarkılara canlı orkestra ve dansçılareşlik ediyor. Seyircinin yanıbaşında, salonun her noktasında oynanan bu müzikli oyunda Okan Bayülgenyıllar sonra sahneye dönüyor.

Nükhet Duru'nun kendisini oynadığı, Okan Bayülgenin anlatıcı rolünü üstlendiği 'Gazino Dev Kadro', hiç dinmeyen temposu ve başarılı oyuncularıyla, 'Günümüzde bir gazino açmak isteseniz, neler yaşarsınız?' sorusunun cevabını izleyicilerle birlikte yanıtlarken, aynı zamanda o günün yaşantısını komedi unsurlarıyla bezeyerek seyirciye sunuyor.