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Gazinodaki kavgada muhtar ve azası tabancayla yaralandı

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, gazinoda çıkan kavgada İsabey Mahallesi Muhtarı Deniz Arıkan ile aza Ömer Gökçe tabancayla vurularak, yaralandı.

08.08.2019 14:51 Gazinodaki kavgada muhtar ve azası tabancayla yaralandı
DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, gazinoda çıkan kavgada İsabey Mahallesi Muhtarı Deniz Arıkan ile aza Ömer Gökçe tabancayla vurularak, yaralandı.
Çal ilçesi İsabey Mahallesi Muhtarı Deniz Arıkan ve aza Ömer Gökçe, dün saat 23.00 sıralarında Süller Mahallesi'ndeki gazinoya eğlenmeye gitti. Arıkan ve Gökçe ile buradaki bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile Arıkan ve Gökçe'ye ateş etti.
Saldırganlar kaçarken, olay yerine 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı muhtar ve aza, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.
Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



İsabey, Gökçe, Çal, Güncel

Kaynak: DHA

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