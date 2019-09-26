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Gaziosmanapaşa'da depremden hasar gören bina boşaltıldı

Gaziosmanapaşa'da depremden hasar gören bina boşaltıldıİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Gaziosmanpaşa'daki bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu.

26.09.2019 19:06
Gaziosmanapaşa'da depremden hasar gören bina boşaltıldı
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Gaziosmanpaşa'daki bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Binada yaşayanlar tahliye edilirken çevrede güvenlik önlemi alındı.
İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem ve artçıları nedeniyle Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bir binada çatlaklar oluştu. Depremi hisseden vatandaşlar hemen sokağa dökülerek durumu yetkililere haber verdi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrilen binada yaşayanlar tahliye edildi.
Gaziosmanapaşa'da depremden hasar gören bina boşaltıldı

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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