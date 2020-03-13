Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde tutuklama kararını duyan şüpheli firar etti
Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde hakkında tutuklama kararı verilen bir şüpheli, mahkeme çıkışında arbede çıkaran yakınları tarafından otomobile bindirilerek kaçırıldı.
13.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:59
Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde hakkında tutuklama kararı verilen bir şüpheli, mahkeme çıkışında arbede çıkaran yakınları tarafından otomobile bindirilerek kaçırıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahkemeye sevk edilen kimliği öğrenilemeyen bir şahıs mahkeme sonrası polis ekipleri tarafından polis aracına bineceği esnada arbede çıkardı. Şahsın yakınları çıkan arbede sırasında şahsı bir otomobile bindirerek uzaklaştı. O esnada park halindeki otomobillere çarparak ilerleyen araç Gaziosmanpaşa yönüne doğru kaçtı. Olay sonrası Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne polis ekipleri sevk edildi.
Polis, beyaz bir araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziosmanpaşa Adliyesi, Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa
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