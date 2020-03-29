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Gaziosmanpaşa Belediyesi, kitap müdavimlerinin taleplerini evlerine ulaştırdı

Gaziosmanpaşa Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşlar ve kitap okuyan gençler için "evde kitap okuma" kampanyası başlattı.

29.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:05
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kitap müdavimlerinin taleplerini evlerine ulaştırdı
Gaziosmanpaşa Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşlar ve kitap okuyan gençler için "evde kitap okuma" kampanyası başlattı.
Alınan tedbirler kapsamında Farika Kitaplı Kahve üyelerinden evde kal çağrısına uyan vatandaşların okumak istediği kitaplar, belediye ekiplerince kitap müdavimlerine steril poşette ulaştırıldı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Farika Kitaplı Kahve'de psikolog olarak görev yapan Mülkiye Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Üyelerimizin evlerinde kaliteli vakit geçirebilmesi adına kitap dağıtımına başladık. İstedikleri kitapları okuyabilsinler ve karantina günlerinde dışarı çıkmasınlar ve zamanı güzel geçirsinler diye böyle bir çalışma başlattık." dedi.
Özden, üyeleri tek tek arayarak okumak istediği bir kitap olup olmadığını sorduklarını belirterek, belediye görevlilerinin talep edilen kitapları evlerine götürdüğünü söyledi.
Üyelerinden Rabia Özbağ ve Seyfettin Gültekin'e talep ettikleri kitapları götüren belediye görevlileri, vatandaşlardan teslim aldığı kitapları ise sterilize edip 14 gün karantina kuralına uygun olarak saklayacak.
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Kaynak: AA

Etiketler: Gaziosmanpaşa Belediyesi, Mülkiye, Güncel

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