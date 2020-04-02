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Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekiplerinden pazarda denetim

Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgenin ardından pazar yerlerinde denetlemelerde bulundu.

02.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:18
Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekiplerinden pazarda denetim
Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgenin ardından pazar yerlerinde denetlemelerde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla yayımlanan yeni genelge ile semt pazarlarındaki önlemler artırıldı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri de yeni kuralların uygulanması adına perşembe günü kurulan halk pazarında denetimler gerçekleştirdi.
Pazarın giriş ve çıkış noktalarını bariyerlerle ayıran ekipler, farklı noktalardan pazara giriş yapılmasına izin vermedi. Aynı zamanda pazar alanına yeni kurallarla alakalı bilgilendirici pankartlar asıldı.
Pazar girişinde vatandaşların ateş ölçümünü yapan zabıta ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı. Pazara alışverişe gelen 65 yaş üzeri vatandaşlar ise uyarılıp evlerine gönderildi. Ayrıca tezgahlara "Sağlığınız bizim için önemli lütfen el sürmeyiniz" yazılı kağıtlar yerleştirildi. Denetleme sırasında iki pazarcıya tezgahlar arasında bırakılması gereken 3 metre kuralını ihlal ettiği için cezai işlem uygulandı. Tezgahları arasında yalnızca 1 metre mesafe koyan pazarcılara Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira para cezası kesildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Gaziosmanpaşa Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Zabıta, Güncel
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