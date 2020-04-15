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Gaziosmanpaşa Belediyesinden sağlık çalışanın kızına sürpriz doğum günü

Gaziosmanpaşa Belediyesi, korona virüs nedeniyle evine gidemeyen sağlık çalışanın 14 yaşındaki kızına pasta sürprizi yaparak doğum gününü kutladı.

15.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:00
Gaziosmanpaşa Belediyesinden sağlık çalışanın kızına sürpriz doğum günü
Gaziosmanpaşa Belediyesi, korona virüs nedeniyle evine gidemeyen sağlık çalışanın 14 yaşındaki kızına pasta sürprizi yaparak doğum gününü kutladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin krona virüs nedeniyle sağlık nöbette olan sağlık çalışanın kızına hazırladığı sürpriz doğum günü duygulu anlara yol açtı.

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Adem Öztürk, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile sosyal medya üzerinden iletişime geçerek, yoğun koronavirüs mesaisi nedeniyle evine gidemediğini ve 15 Nisan'da 14 yaşına girecek kızı Şeyma'nın doğum gününe de gidemeyeceğini yazdı. Öztürk, Başkan Usta'dan kendi adına bir pasta yaptırıp kızına sürpriz yapmalarını talep etti.

Sağlık çalışanı Öztürk'ün duygusal talebini geri çevirmeyen Başkan Usta, sahada görev yapan ekibine talimat vererek Şeyma için sürpriz bir doğum günü hazırlattı. Kapıda Gaziosmanpaşa Belediyesi ekiplerini ve doğum günü pastasını gören genç kız büyük şaşkınlık yaşadı. Baba Adem Öztürk de sürpriz anını görüntülü görüşme üzerinden canlı olarak izledi. Ardından babasıyla konuşup teşekkür eden kızın mutluluğu duygusal anlara sahne oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Güncel
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