Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziosmanpaşa belediyesinden sağlık çalışanlarına meyve ikramı

Gaziosmanpaşa belediyesinden sağlık çalışanlarına meyve ikramı Gaziosmanpaşa Belediyesi, korona virüs ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına meyve ikramında bulundu.

13.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:03
Gaziosmanpaşa belediyesinden sağlık çalışanlarına meyve ikramı
İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi, korona virüs ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına meyve ikramında bulundu. Belediye ekiplerinin her hafta sağlık çalışanlarına çeşitli ikramlarla bulunmayı sürdüreceği öğrenildi.
Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelenin en ön saflarında yer alan ve canlarını tehlikeye atarak çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarına, Gaziosmanpaşa belediyesi bu haftadan başlayarak her hafta düzenli olarak çeşitli ikramlarda bulunacak. Gaziosmanpaşa ilçesi içinde kalan 25 aile sağlığı merkezine, Gaziosmanpaşa eğitim ve araştırma hastanesine, Gaziosmanpaşa fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesine, 9 özel hastaneye ve ilçe sağlık müdürlüğünde çalışan sağlık personellerine bugün yapılan meyve ikramı ile uygulama başlamış oldu.
Meyve ikramı ile ilgili konuşan Gaziosmanpaşa eğitim ve araştırma hastanesi başhekim yardımcısı Dr. Zehra Baskak "Bu dönemde bize destek olduğu için Gaziosmanpaşa belediyesine teşekkür ederiz. Diğer firmalardan kurumlardan da sağolsunlar destek oluyorlar. Arkadaşlarımızın motivasyonu için iyi oluyor" dedi. Bu dönemde artan çalışma saatleriyle ilgili olarak ise "Çalışma saatleri bizler için 20 saate çıktı diyebilirim. İdare ediyoruz. Ekip halinde hep birlikte yürütmeye çalışıyoruz" dedi. Gaziosmanpaşa belediyesinden sağlık çalışanlarına meyve ikramı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296’ya yükseldi Haberler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296'ya yükseldi
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
Haberler ›› genel ››Gaziosmanpaşa belediyesinden sağlık çalışanlarına meyve ikramı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

19:28: Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalıştı - Haberler 19:17: MHP ile İYİ Parti milletvekili arasında gergin anlar - Haberler 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı - Haberler 19:11: Samsun'da traktörün römorku devrildi: 1 yaralı - Haberler 19:05: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın nedeniyle dünyada yaşanacak sıkıntılardan Türkiye'nin etkilenmemesi... - Haberler 18:12: Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti